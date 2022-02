Skoda rappelle sa Fabia pour un problème de banquette

Commercialisée depuis 2014, la Skoda Fabia III n’avait, jusqu’alors, connu aucun problème qui concerne sa banquette arrière. Malgré cela, les équipes qualité de la marque tchèque viennent de détecter un problème dans les soudures du cadre du dossier droit, celui qui correspond à la partie 2/3, de cette dernière.

La marque n’a pas fourni d’informations techniques détaillées quant à ce problème, mais les conséquences peuvent être lourdes en cas de choc. L’occupant de cette place peut alors ne pas être correctement maintenu et se blesser, voire blesser d’autres occupants.

La période de production qui concerne ce problème est plutôt courte, puisque seules les Fabia assemblées entre le 25 février et le 15 mars 2021 sont rappelées. Cette opération, qui porte la référence interne 72M5, concernerait 200 à 300 Fabia dans l’Hexagone. Les concessionnaires sont chargés de contrôler les soudures du cadre de banquette et, si au moins l’une d’entre elles s’avérait non conforme, de procéder au remplacement de cet élément.

Comme l’impose la procédure mise en place par l’Union européenne, la sécurité des occupants du véhicule étant mise en jeu, chaque propriétaire de l’une de ces voitures sera contacté personnellement par le constructeur.