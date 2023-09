Si Smart s’est fait connaître avec sa célèbre micro-citadine de 2,50 m., il change maintenant de braquet en proposant deux SUV électriques, les #1 (prononcez hashtag one) et #3.

Le #1, que Caradisiac a déjà essayé par le passé, est donc un SUV compact à motorisation électrique, fruit d’une collaboration à 50/50 entre Mercedes-Benz (pour le style et la conception multimédia) et le chinois Geely (pour la plate-forme technique et la fabrication).

dailymotion Smart #1: redoutable - En direct du salon de Munich 2023

Le résultat nous donne un véhicule au style extrêmement lisse et doux à l’œil, avec notamment ce pavillon flottant qui en allège le profil. De même, on apprécie les bandeaux lumineux avant et arrière, qui semblent se répondre.

Long de 4,27 m, et reposant sur des roues de 19 pouces qui lui assurent une certaine prestance, le #1 boxe dans la même catégorie que les Peugeot e-2008 et autres DS 3.

Il s’en démarque toutefois par sa puissante motorisation développant 272 ch, et sa batterie dont la capacité de 66 kWh assure un rayon d’action de l’ordre de 400 km environ.

L’habitabilité arrière est bonne, grâce notamment à une banquette arrière coulissant sur 13 cm, mais le volume de coffre n’a rien d’extraordinaire (323 litres maximum). Il y a certes un petit coffre à l’avant, mais ses 15 litres de volume ne permettent pas d’emporter grand-chose.

Disponible à partir de 40 315 €, ce véhicule constitue donc une offre ultra-compétitive du fait de sa polyvalence d’usage supérieure à la moyenne de la catégorie.

L'instant Caradisiac

Le fait d'exposer les voitures en pleine ville, et qui plus est dans les beaux quartiers de Munich, confère une véritable plus-value à ce salon. Surtout quand, comme aujourd'hui mardi 5 septembre, une météo parfaite est de la partie.