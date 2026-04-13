Stellantis taille dans les effectifs d’Opel et poursuit la réorganisation mondiale de ses services d’ingénierie

Le groupe italo-franco-américain a confirmé vendredi 10 avril la suppression de près de 40 % des effectifs restants de son centre technique de Rüsselsheim. Sur les 1 650 ingénieurs encore en poste, seuls 1 000 conserveront leur bureau.

Officiellement, Stellantis évoque une volonté de " renforcer la compétitivité de l’Allemagne ". Dans les faits, Rüsselsheim perd son statut de concepteur de véhicules pour devenir un pôle de "spécialités transversales".

Un coup dur pour l'Allemagne

Outre le développement des modèles Opel et Vauxhal, le site allemand sera impliqué dans le réseau de développement mondial du Groupe en tant que « Tech Center » spécialisé sur des briques technologiques précises : l’éclairage , l'intelligence artificielle ou encore les systèmes d’aide à la conduite (ADAS).

La presse allemande, ne cache pas son inquiétude face à ce qu'elle décrit comme une " érosion constante " du savoir-faire germanique au sein du groupe. Depuis le rachat d’Opel par PSA en 2017, les effectifs auront été divisés par six, passant de 7 700 à 1 650 ingénieurs. Et bientôt ils ne seront qu’un petit millier. Le calendrier exact et les modalités (départs volontaires, pré-retraites) doivent encore faire l'objet de négociations serrées.

Pour Patrick Burghardt, le maire de Rüsselsheim, l'inquiétude est totale quant à l'avenir du site au-delà de 2029, date à laquelle prendront fin les garanties d'emplois actuelles.

Cette réduction des effectifs du centre technologique allemand intervient alors que des recrutements d'ingénieurs se poursuivent dans d'autres pays.

Sochaux, la sanctuarisation de l'excellence industrielle

En France, le site de Sochaux tire son épingle du jeu, en se positionnant comme le laboratoire de l'usine du futur. La preuve avec l'investissement de 120 millions d’euros dans un nouvel atelier de peinture automatisé et décarboné. Stellantis assure ainsi la pérennité de son site historique du Doubs. Avec1 400 embauches, dont 700 ingénieurs parmi lesquels 350 seront affectés à la R&D, le site conserve ainsi une place centrale dans l’architecture de recherche, notamment pour l’intégration industrielle et les plateformes de segment moyen. Le groupe automobile a également annoncé l’embauche de 2 000 ingénieurs aux États-Unis dans le cadre d'une stratégie de "réinitialisation profonde" (Deep Reset) pour se recentrer sur la qualité, la satisfaction client et la réalité du marché.

Une réorganisation par centres de compétitivité

Cette redistribution des cartes répond à la logique de compétitivité globale. Stellantis réalloue ses forces d'ingénierie là où elles sont jugées les plus rentables ou stratégiques. Le constructeur Franco-italo-américain joue la carte du pragmatisme en développant un réseau de compétences interconnectées et hautement spécialisé. Une organisation en réseau plutôt qu'en silo.