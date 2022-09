Opel va licencier 1000 employés en Allemagne

Chez Opel, l'heure n'est pas vraiment aux créations de postes sur ses terres. Désormais intégrée au sein de la grande alliance de Stellantis, la marque allemande va mettre en place une nouvelle réduction de postes dans son pays. Cette suppression de postes va concerner trois sites de production : les usines de Rüsselsheim (le siège historique de la marque), mais aussi ceux d'Eisenach et Kaiserslautern.

Le plan a déjà été élaboré avec le conseil de l'entreprise et vise à supprimer au total 1000 postes. Il consistera à proposer des départs volontaires, mais aussi à mettre certains employés en pré-retraite ou simplement à verser des indemnités de départ. D'après un porte-parole de la marque à l'éclair, les employés restant en Allemagne auront une garantie d'emploi valable jusqu'en l'an 2027.

D'autres suppressions d'emploi par la suite ?

Alors que la marque Opel se satisfaisait de l'augmentation de sa part de marché à 2,6% en Europe sur l'année 2021, les suppressions de postes ne sont peut-être pas terminées. Rappelons qu'en 2020, certains bruits de couloir évoquaient le chiffre de plus de 2000 postes supprimés chez Opel avant l'année 2025, ce qui ne semble plus d'actualité compte tenu de la promesse faite par le porte-parole. Mais ces bruits de couloir parlaient aussi d'un calendrier de réduction des emplois organisé jusqu'à la fin de la décennie. Alors qu'Opel effectue comme Peugeot ou Citroën sa transition vers l'électricité (elle compte commercialiser uniquement des voitures électriques d'ici 2028), et qu'elle fait face comme les autres à un contexte international compliqué, la marque pourra-t-elle sauvegarder ses effectifs à moyen et long terme ?