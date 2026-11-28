Elle connaît parfaitement ce marché que sa famille pratique depuis 1961. Si, à l’époque, son grand-père vendait des caravanes dans une bourgade de Touraine, Carole Sergent est aujourd’hui la directrice générale du groupe Azur et de ses points de vente répartis entre Tours, Poitiers et Le Mans. Ce sont désormais 250 vans, fourgons et camping-cars qui y sont exposés, « et assez peu de caravanes ».

Des concessionnaires à moins 50 %

Ce marché de la vanlife, que les commentateurs et les médias décrivent comme florissant, elle le voit autrement : « C’est vrai que juste après le Covid, il y a eu une période de pénurie où l’on n’a pas fait plus de volume qu’avant, mais certainement plus de marges. » Les engins étant rares, ils sont devenus chers et se sont vendus sans négociation. Mais depuis deux ans, les ventes reculent : « l’an passé, la baisse était de l’ordre de 15 à 20 % en moyenne nationale, et je connais des concessionnaires qui ont chuté de 50 %. »

Un paradoxe, alors qu’on n’a jamais autant claironné les mérites de cette vanlife sur tous les toits (relevables), que les salons spécialisés ne désemplissent pas et que de nouvelles manifestations se créent chaque année. La vie au grand air vend du rêve, un peu comme les supercars que l’on admire sans pouvoir se les offrir. Car entre 60 000 euros en moyenne pour un van et près de 200 000 euros pour un intégral haut de gamme, l’escapade motorisée est devenue un sport de luxe.

D’ailleurs, Azur37, la concession tourangelle, s’est spécialisée dans les marques de prestige (Bürstner, Hymer, etc.) et réalise 26 % de ses ventes grâce aux gros intégraux, ces maisons roulantes les plus onéreuses, quand la moyenne nationale plafonne à 15 %.

Mais si le haut de gamme résiste, à l’image du luxe dans l’automobile, comment expliquer cette chute des ventes sur les modèles plus accessibles ? Par le pouvoir d’achat en berne, bien sûr, « mais aussi par la hausse des taux de crédit en hausse et des retraites qui stagnent ». Car Carole Sergent le rappelle : les seniors constituent la clientèle majoritaire de ses concessions. « Pas pour les fourgons, mais pour les gros camping-cars. »

Et les plus jeunes, comme les enseignants que l’on dit férus de ce mode de loisirs ? « Ils n’ont pas toujours les revenus nécessaires et achètent plutôt des vans qu’ils peuvent utiliser comme une voiture au quotidien. »

Le Mans classique en camping-car

Puisque le marché du neuf se rétrécit, le groupe Azur s’est donc diversifié. Dans l’occasion, bien sûr, « qui représente 50 % de notre chiffre d’affaires », mais aussi dans la location, notamment via la création d’une filiale baptisée Maine Loisirs et grâce à une offre événementielle originale : « On installe des camping-cars que l’on loue à des amateurs d’automobile sur un terrain le long de la ligne droite des Hunaudières à l’occasion du Mans Classic. Avis à nos amis anglais. » Ce type de formule séduit particulièrement une clientèle britannique, passionnée d’anciennes et adepte de ce mode d’hébergement.

En attendant début juillet 2027 et la prochaine édition du Mans Classic — désormais annuel —, le groupe Azur bichonne les 250 petits et gros engins exposés dans ses concessions, même s’ils filent nettement moins vite que les bolides des Hunaudières.