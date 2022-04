Sur la route, qu'est-ce qu'un chaucidou ?

Chaucidou. Voilà un nom curieux, presque amusant ! Il désigne un nouvel aménagement routier. D'ailleurs, après les giratoires et les ralentisseurs, il devient très apprécié des maires. Vous en avez ainsi peut-être déjà emprunté un sans le savoir. Sauf que bien souvent, quand on découvre un chaucidou, on est un peu dérouté.

Chaucidou est un mot né de la contraction de "chaussée pour les circulations douces". Cette invention vise à assurer un meilleur partage de la route entre les voitures et les vélos. Avec un chaucidou, il y a une voie centrale pour les véhicules motorisés mais bidirectionnelle (les autos vont dans les deux sens) et une piste cyclable de chaque côté de la chaussée, une pour chaque sens donc.

Les véhicules motorisés roulent sur la voie centrale. Mais ils ne peuvent donc s'y croiser. Quand deux voitures vont se faire face, elles doivent s'écarter en allant sur le couloir des vélos (c'est bien sûr autorisé dans ce cas en veillant à laisser la priorité aux cyclistes) avant de se recentrer sur leur voie.

Le chaucidou est bien souvent un moyen de créer de manière simple et rapide des pistes cyclables, notamment dans des rues où elles ne peuvent être ajoutées en plus des traditionnelles deux voies de circulation.