Tesla : et maintenant un problème de dégivrage

Si les fans de la marque américaine considèrent l’empressement de l’autorité fédérale de la sécurité routière des Etats-Unis à mettre Tesla sous les feux des projecteurs comme une sorte de harcèlement, il est en de plus en plus permis d’émettre des doutes sur le soin que porte cette dernière à la mise au point de ses véhicules.

Peut-on parler de négligence ou Tesla se voit-il dépassé par le niveau de sophistication de ses voitures ? Aux Etats-Unis, 26 681 exemplaires des véhicules de la gamme (des Model 3, Model S et Model X de 2021 et 2022, ainsi que des Model Y assemblés entre 2020 et 2022) devront prochainement subir une mise à jour du logiciel de commande de la pompe à chaleur. Le constructeur a toutefois indiqué que celle-ci se ferait over the air, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de porter son auto dans un atelier.

Ce problème électronique concerne la vanne de la pompe à chaleur, qui peut s’ouvrir involontairement, piégeant ainsi le liquide réfrigérant à l’intérieur de l’évaporateur. Les capacités de dégivrage s’en trouveraient donc fortement diminuées. Les propriétaires concernés par cette opération, qui porte la référence interne SB-22-18-002, seront tous prévenus par des courriers individuels, qui leur seront envoyés le 1er avril prochain.