Tesla peut trembler, la marque américaine Lucid débarque en France

Elle est née en Californie, aux Etats-Unis, en 2007 et a lancé sa première voiture électrique en 2011. Il ne s’agit pas de Tesla, mais le contenu technologique de leurs voitures n’a rien à leur envier…

Leur objectif est de concevoir les meilleures voitures au monde, rien que ça. Les chanceux ayant pu tester une Lucid ont été pour le moins séduits. Le Gravity, le grand SUV typé monospace se conduit comme une Porsche, ou presque. Son volume à bord est impressionnant, même pour les passagers du troisième rang, et l’électrification est très aboutie. Moteurs électriques d’une puissance de 560 ch, batterie d’une capacité de 89 kWh, recharge supérieure à 300 kW, voici des chiffres convaincants. Bien sûr, le tarif devrait être supérieur à 100 000 €…

L’autre modèle, la Lucid Air, une grande berline apparue en 2021, est dans la même veine : jusqu’à 1 126 ch, une autonomie maximale tutoyant les 800 km, architecture de 900 V…

Une présence au Mondial de l’auto

Après avoir connu quelques péripéties, notamment à cause de la pandémie de Covid, Lucid va s’attaquer au marché français via le spécialiste de l’importation et de la distribution Emil Frey. Si l’on sait que les modèles Air et Gravity rouleront sur nos routes, la gamme et les prix ne sont pas encore connus à ce jour.

C’est à l’occasion du Mondial de l’auto, qui se tiendra du 12 au 18 octobre, que la marque sera officiellement lancée. En plus de concurrencer Tesla, elle s’attaquera également à des marques chinoises de plus en plus nombreuses et offensives.