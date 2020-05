Test des sièges auto par le TCS : un modèle Tex à éviter

Le TCS (Touring Club Suisse), association au service des automobilistes chez nos voisins helvètes, vient de publier une nouvelle salve de résultats de ses tests de sièges auto. 24 modèles pour différentes catégories d'enfants ont été évalués, avec trois grands critères : la sécurité, l'utilisation/l'ergonomie et la présence de substances nocives.

L'association met en avant cette année le test sur des sièges "qui ont été développés non seulement pour une utilisation aisée dans un véhicule, mais aussi pour être transportés et stockés facilement", en soulignant que de plus en plus de parents déplacent un même siège entre plusieurs autos, que ce soit au sein du ménage voire en covoiturage. Ainsi, deux sièges pliables ont été testés : le Chicco Fold & Go i-Size et le Mifold Hifold Fit and Fold Booster, conçus pour des enfants dès 4 ans environ. Ils ont eu la mention "recommandé", avec trois étoiles.

Globalement, les résultats de ce test du printemps 2020 sont bons, puisque 15 modèles sur 24 ont eu la mention "très recommandé" avec quatre étoiles. Mieux, le Silver Cross Dream + Dream i-Size Base, pour des enfants jusqu'à 18 mois, a eu cinq étoiles, soit "excellent" !

En revanche, deux modèles ont eu une mauvaise note. L'Osann Flux Plus (jusqu'à 12 ans) a eu deux étoiles (recommandé sous réserve), avec un petit score de 36 % en sécurité. Pire, le Tex Baby Eris i-Size (1 à 4 ans) est non recommandé par le TCS avec une seule étoile. Le TCS pointe des faiblesses en matière de sécurité.

