Nos confrères du média spécialisé The Hollywood Reporter rapportent sur la toile une information qui ravira les fans de Nascar et de cinéma. D'après la publication américaine, la star Tom Cruise est actuellement en discussion avec la société de production Paramount pour donner une suite au film "Jours de tonnerre" sorti en 1990 dans les salles sombres.

Pour rappel, "Jours de tonnerre" mettait en scène l'arrivée en Nascar du pilote Cole Trickle après avoir été repéré lors de compétitions de monoplaces. Différents événements dont un grave accident rythmaient le film avec comme objectif pour le personnage principal de gagner la mythique course Daytona 500.

Tom Cruise prépare-t-il une suite au film "Jours de tonnerre" ?

Une idée très discutée

Le film "Jours de tonnerre" recevait à sa sortie un accueil plutôt mitigé par les critiques. Son succès relatif en salle sauvait la mise avec 157 millions de dollars de tickets pour un budget de production de 60 millions de dollars. Se relancer dans le tournage d'un second épisode est donc d'après les spécialistes de cette industrie un pari plutôt risqué. Il n'empêche qu'avoir la motivation de Tom Cruise lui-même est un sacré avantage pour un tel projet.

L'échec d'un premier retour de la licence via une série

Cela dit, l'idée n'est pas entièrement nouvelle. "Jours de tonnerre" a déjà failli revenir via une série télévisée sur l'offre Paramount+. Une entreprise finalement abandonnée : Tom Cruise ne souhaitait pas participer au tournage d'un tel format pour la licence. Son attachement pour ce film et le succès du dernier Top Gun rebattent néanmoins les cartes si cela se matérialise sous la forme d'un nouveau long-métrage. Rendez-vous dans quelques mois pour en savoir plus.