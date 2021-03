TomTom lance un nouveau logiciel de navigation intégré et connecté

Vous connaissez les GPS de la marque TomTom. Mais en tant que spécialiste de la géolocalisation, l'entreprise fournit des logiciels de navigation à de nombreux constructeurs, donc intégrés directement aux voitures. Elle dévoile aujourd'hui un système de nouvelle génération, nommé "TomTom Navigation for Automotive".

Sa grande nouveauté ? Être connecté. TomTom dit "cloud native". Le gros apport est de profiter de mises à jour en permanence, avec la fonction à distance "over the air", pour avoir les cartes et les infos les plus fraîches possibles. En étant connecté, ce nouveau logiciel promet un calcul d'itinéraire plus rapide et plus précis.

TomTom fait ainsi le parallèle avec le monde des smartphones. La société reconnaît que cette réactivité, dans un monde de plus en plus digital, était réclamée par les constructeurs. En clair, il fallait être en mesure d'avoir un équivalent de Waze directement dans la voiture !

Évidemment, lorsque l'auto ne capte pas de connexion, le logiciel fonctionne en mode hors ligne, restant capable d'assurer la navigation, comme il le fait aujourd'hui avec le logiciel embarqué à la naissance de la voiture (et qui impose un passage au garage pour une mise à jour).

Autre intérêt de ce nouveau système, c'est d'être adapté aux nouvelles motorisations, à commencer par l'électrique. Il y a par exemple un affichage dynamique de l'autonomie sur la carte. Si l'autonomie estimée est insuffisante pour atteindre la destination choisie, le conducteur est averti de la nécessité de se rendre à une borne électrique. Le système va afficher les prix appliqués aux points de recharge disponibles sur le trajet. Des informations liées aux assistances à la conduite peuvent aussi être intégrées. Le système, doté d'une nouvelle interface qui peut s'adapter aux nouveaux écrans de nos autos, est ainsi prêt à voir arriver la conduite autonome.

Antoine Saucier, diirecteur général de TomTom Automotive, souligne que le système réunit "le meilleur des deux mondes : la sécurité et le confort d’utilisation d'un système embarqué et l'expérience toujours actualisée et ultra-rapide des applis smartphone". TomTom annonce que son nouveau logiciel sera bientôt déployé sur plusieurs marques, mais ne donne pas encore de noms. Reste à savoir si les constructeurs offriront l'accès aux mises à jour en direct !