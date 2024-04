Tour du monde des salons - Les bizarreries de Bangkok 2024

Le Bangkok International Motor Show existe depuis 1979 et reçoit chaque année plus d’un million et demi de visiteurs, un chiffre dont rêveraient actuellement les organisateurs du Mondial de l’automobile de Paris ou du salon de Genève (tombés respectivement à 400 000 et 168 000 visiteurs lors de leurs dernières éditions). Largement pénétré par les marques chinoises, il reste incontournable pour certaines marques américaines ou japonaises notamment sur le segment des pick-up. Et on peut même y voir d’authentiques supercars !

Aion Hyper HT, le Tesla Model X de wish

Mesurant 4,93 mètres de long, ce SUV électrique du constructeur GAC s’inspire fortement du gros Tesla Model X américain. Il possède en effet les mêmes portes arrière à ouverture en ailes de mouettes ! A noter qu’il pourrait être commercialisé en Europe à moyen terme.

BYD Seal Lion 07, le Seal U coupé

Déjà présenté à la fin de l’année en Chine, le BYD Seal Lion 07 est un SUV électrique « façon coupé » de 4,83 mètres de long. Lui aussi pourrait arriver en Europe prochainement.

Changan Lumin, une mignonnerie électrique

Mesurant seulement 3,27 mètres de long, la Changan Lumin est une microcitadine électrique qui parvient à offrir quatre places tout en étant à peine plus longue qu’une Smart Fortwo. Elle développe 40 chevaux et possède des batteries de 28 kWh dans sa version haut de gamme.

Le Ford Ranger présent à Bangkok

Bien connu en Europe, le pick-up Ford Ranger est bien présent en Thaïlande. Là-bas, il n’y a évidemment pas de problème de malus écologique…

Hoxid JM07, la Reliant Robin locale

Hoxid est une division de Hongri, un constructeur automobile chinois fondé en 2014 et spécialisé dans les petites autos. Elle ne possède que trois roues comme la célèbre Reliant Robin anglaise moquée par Jeremy Clarkson lorsqu’il officiait toujours à Top Gear au Royaume-Uni.

Isuzu D-Max EV Concept, le futur pick-up électrique

Isuzu a bien amené son nouveau pick-up électrique à Bangkok. Il ne s’agit que d’un concept-car pour l’instant mais cette version doit arriver en série prochainement dans la gamme du D-Max.

Lamborghini Countach, la supercar

Cette rare Lamborghini Countach tranche radicalement avec le style des autres véhicules exposés à Bangkok. Rappelons qu’il s’agissait d’une série spéciale basée sur l’Aventador et vendue cinq fois plus cher.