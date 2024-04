Tous au Youngtimers Festival 2024!

Si vous faites partie de ceux pour qui l’industrie automobile a produit ce qu’elle avait de meilleur entre les années 80 et le début des années 2000, nous vous invitons à réserver votre week-end des 27-28 avril pour vous rendre à l’autodrome de Linas-Montlhéry (91). C’est là que se tiendra le Youngtimers Festival (du nom de l'excellent magazine éponyme, lancé en 2010), événement qui fête sa 13ème édition et dont la vocation est de mettre à l’honneur ces voitures de grande diffusion qui se situent dans la zone floue située entre l’occasion et la collection.

Quelques 800 youngtimers sont attendus, parmi lesquels de nombreuses 205 GTI, modèle mythique dont la première apparition remonte à exactement 40 ans (oui, déjà !). Seront d’ailleurs présents les clubs GTI Powers et le 205 GTI Classic Club, avec on l’imagine de superbes exemplaires. D’autres clubs feront aussi le déplacement, parmi lesquels les Club 306, BMW Z3/Z4 France, MX5 France, Supercinq, Mustang Club de France (une trentaine en tout).

En complément de l’exposition statique, des démonstrations sur piste auront lieu tout au long des deux journées. Ceux-ci sont déjà complets avec 272 inscrits. Deux sont dédiés aux voitures françaises (moins de 1600 cm³ et plus de 1600 cm³), et les deux autres plateaux aux voitures du reste du monde (moins de 2 l et plus de 2 l), et le week-end s'achèvera en apothéose avec une grande parade sur le circuit.

En parallèle aura lieu un grand marché de la Pop culture, où vous pourrez faire le plein d’accessoires à la gloire de Goldorak ou Dragon Ball Z.