Alfa Romeo

Il n'y a pas de remise proposée ce mois-ci chez Alfa Romeo sur le plan national.

BYD

Il y a beaucoup de remises chez BYD ce mois-ci :

-3 800€ sur la Dolphin Surf, affichée à 20 690€ au lieu de 24 490€ soit 15,5% de remise.

-3 500€ sur la Dolphin G, affichée à 20 490€ au lieu de 23 990€ soit 14,6% de remise.

-4 500€ sur l'Atto2 électrique, affiché à 31 490€ au lieu de 35 990€ soit 12,5% de remise.

-3 300€ sur l'Atto2 DM-i hybride rechargeable, affiché à 23 690€ au lieu de 26 990€ soit 12,2% de remise.

-8 000€ sur la Dolphin, affichée à 26 990€ au lieu de 34 990€ soit 22,8% de remise.

-3 500€ sur l'Atto3 électrique, affiché à 35 490€ au lieu de 38 990€ soit 8,97% de remise.

-4 100€ sur le Sealion 5 DM-i, affiché à 26 890€ au lieu de 30 990€ soit 13,23% de remise.

-6 600€ sur la berline électrique Seal, affichée à 41 390€ au lieu de 47 990€ soit 13,75% de remise.

8 000€ sur la berline hybride rechargeable Seal 6 DM-i, affichée à 30 490€ au lieu de 38 490€ soit 20,8% de remise.

-5 000€ sur le SUV électrique Seal U, affiché à 37 890€ au lieu de 42 890€ soit 11,65% de remise.

-6 870€ sur le SUV hybride rechargeable Seal U DM-i, affiché à 32 630€ au lieu de 39 500€ soit 17,39% de remise.

-4 500€ sur le SUV électrique Sealion 7, affiché à 42 490€ au lieu de 46 990€ soit 9,57% de remise.

-13 428€ sur le SUV électrique Tang, affiché à 58 572€ au lieu de 72 000€ soit 18,65% de remise.

Citroën

Les remises sont les suivantes ce mois-ci chez Citroën :

-1 800€ de réduction sur le C3 Aircross (18 590€ au lieu de 20 390€), soit 8,82% de remise.

-1 300€ de réduction sur la C4 berline (29 000€ au lieu de 30 300€), soit 4,29% de remise.

-720€ de réduction sur la C4X (31 780€ au lieu de 32 500€), soit 2,21% de remise.

-1 710€ de réduction sur le nouveau C5 Aircross (34 480€ au lieu de 35 990€) soit 4,75% de remise.

-780€ de réduction sur le Berlingo M (25 370€ au lieu de 26 150€) soit 2,98% de remise.

-830 € de réduction pour l'achat d'un Berlingo XL (26 920€ au lieu de 27 750€) soit 2,99% de remise

Berlingo XL : A partir de 26920€ au lieu de 27750€ soit 2,99% de remise

-Des remises sur les autres utilitaires de la gamme.

-Quelques remises moyennement intéressante sur les exemplaires disponible en stock, comme par exemple le C3 Aircross à 17 790€ au lieu de 19 990€, soit -11%.

Cupra

Il y a toujours des remises sur les voitures neuves de Cupra :

-2 300€ sur la Raval, affichée à 28 000€ au lieu de 30 300€ soit 8,21% de remise.

-6 000€ de réduction sur la Leon thermique, affichée à partir de 35 110€ au lieu de 41110€ soit 14,60% de remise.

-5 000€ sur la Leon hybride rechargeable, affichée à partir de 42 300€ au lieu de 47 300€ soit 10,57% de remise.

-7-500€ de réduction sur le Formentor thermique, affiché à partir de 36 825€ au lieu de 44 325€ soit 16,92% de remise.

-6 500€ sur le Formentor hybride rechargeable, affiché à partir de 45 945€ au lieu de 52 445€ soit 12,4% de remise.

-5 000€ sur le Terramar thermique, affiché à partir de 42 590€ au lieu de 47 590€ soit 10,5% de remise.

-3 500€ sur la Born électrique restylée, affichée à partir de 36 570€ au lieu de 40 070€ soit 8,73%.

-5 000 € de réduction sur le Tavascan, affiché à partir de 39 990€ au lieu de 44 990€ soit 11,11% de remise.

Dacia

Comme les mois précédents, on trouve quelques remises n'exédant pas 1 000€ sur des exemplaires de Dacia disponibles en stock. Mais attention, il s'agit toujours de modèles de démonstration affichant parfois près de 10 000 kilomètres au compteur. Pas de vrais véhicules neufs, donc.

DS Automobiles

-4 840€ sur la DS 3, proposée à 32 410€ au lieu de 37 250€ (-12,9%).

-5 980€ sur la DS N°4, proposée à 33 920€ au lieu de 39 900€ (-15%).

-2 630€ sur le DS N°7, affiché à partir de 41 270€ au lieu de 43 900€ (-6%).

Fiat

Les offres évoluent un peu ce mois-ci chez Fiat (elles peuvent être plus importantes que les montants ci-dessous avec des conditions de reprise) :

-La 500 Hybrid a droit à 1 500€ de remise (17 900€ au lieu de 19 400€), soit 7,73% de remise.

-La 500 électrique a droit à 5000€ de remise avec un prix de base abaissé à 23 900€ au lieu de 28 900€, soit une réduction de 17,30 %.

-La Pandina Hybrid a droit à 1000€ de remise (14 900€ au lieu de 15 900€, soit 6,29% de remise). Fiat mentionne toujours une remise faisant baisser son prix à 9 900€ pour cette dernière en cas de reprise.

-La nouvelle Grande Panda thermique a droit à 1 000€ de remise (15 900€ au lieu de 16 900€, soit 5,92% de remise).

-La Grande Panda Hybrid a droit à 1 000€ ce qui la place à 18 400€ au lieu de 19 400€, soit 5,15 % de remise.

-La nouvelle Grande Panda électrique a droit à 1 500€ de remise (22 400€ au lieu de 23 900€), soit 5,15% de remise.

--La 600 thermique a droit à 1 500€ de remise, affichée à 22 200€ au lieu de 23 700€ (soit 6,32% de remise).

-La 600 Hybrid a droit à 1 500€ de remise, affichée à 24 700€ au lieu de 26 200€ (soit 5,72% de réduction).

-La 600 électrique a droit à 5 000€ de remise, affichée à 31 400€ au lieu de 36 400€ (soit 13,74% de réduction).

Ford

Chez Ford ce mois-ci, il y a des remises sous condition de reprise, qui varient un peu :

-5 150€ pour le Puma restylé (22 640€ au lieu de 27 790€), soit 18,53% de remise.

-6 200€ pour le nouveau Puma Gen-E électrique (28 790€ au lieu de 34 990€), soit 17,72% de remise.

-8 500€ de rabais pour le Kuga restylé (29 890€ au lieu de 38 390€), soit 22,14% de remise..

-7 500€ pour l'Explorer électrique (33 990€ au lieu de 41 490€), soit 18,08% de remise.

-8 000€ pour le Capri électrique (35 490€ au lieu de 43 490€), soit 18,4% de remise.

-Une remise de 9 390€ pour le Mustang Mach-E électrique (43 100€ au lieu de 52 490€ soit 17,89% de réduction).

-3 500€ de rabais pour le nouveau Tourneo Courier (22 300€ au lieu de 25 800€ soit 13,57% de remise).

-12 700€ de rabais pour l' E-Tourneo Courrier (23 000€ au lieu de 35 700€) soit 35,57 % de remise.

-2 500€ de rabais pour le nouveau Tourneo Connect (29 804€ au lieu de 32 304€ soit 7,74% de réduction).

-De belles remises pouvant dépasser celles sur les véhicules neufs à la commande, sur les exemplaires en stock de modèles comme le Puma, le Kuga ou la Focus.

Honda

-4 200€ sur le Jazz hybride, affiché à 24 010€ au lieu de 28 210€ soit 14,8% de réduction.

-4 800€ sur le HR-V, affiché à 30 490€ au lieu de 35 290€ soit 13,6% de réduction.

-12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1 affiché à 32 900€ au lieu de 45 700€, soit 28% de réduction.

-3 000€ sur la Civic hybride, affichée à 33 920€ au lieu de 36 920€, soit 8,12% de remise.

-6 000€ sur le ZR-V hybride, affiché à 38 000€ au lieu de u de 44 000€ soit 13,63% de réduction.

-4 500€ sur le CR-V hybride, affiché à 45 520€ au lieu de 50 030€ soit 8,99% de réduction.

-5 700€ sur le CR-V e:PHEV, affiché à 52 500€ au lieu de 58 200€ soit 9,79% de réduction.