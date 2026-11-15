Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos de novembre 2026 ?
Une citadine hybride rechargeable à peine au-dessus des 20 000€ ou un SUV Volkswagen remisé de 10 000€, ça vous dit ? Ce mois-ci, il y a encore de belles promotions sur les voitures neuves !
Alors que la forte progression des ventes de voitures électriques permet au marché automobile neuf français de remonter depuis quelques mois, les constructeurs automobiles restent dépendants des gestes commerciaux dans un contexte où le prix élevé des voitures reste un frein à l’achat pour les particuliers. Même si certaines marques continuent d’augmenter le prix catalogue de leurs modèles, on trouve toujours de grosses remises chez la plupart des enseignes y compris sur des véhicules assez « recherchés ».
La bonne affaire du mois : Volkswagen Tiguan, BYD Dolphin G
Dès le lancement commercial de sa petite citadine hybride rechargeable en septembre, BYD France avait ajouté une remise de 2 000€ sur la Dolphin G. Cette remise passe à 3 500€, abaissant son prix de base à 20 490€ soit une réduction de 14,6 % sur une auto déjà très bien placée à la base. Dans un autre genre, le Volkswagen Tiguan a droit à 10 000€ de remise et voit ainsi son prix catalogue baisser de 24 % (il est désormais accessible à partir de 31 300€ remise déduite). Pas mal pour l’une des stars du marché européen !
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
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