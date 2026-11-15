Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos de novembre 2026 ?

Alors que la forte progression des ventes de voitures électriques permet au marché automobile neuf français de remonter depuis quelques mois, les constructeurs automobiles restent dépendants des gestes commerciaux dans un contexte où le prix élevé des voitures reste un frein à l’achat pour les particuliers. Même si certaines marques continuent d’augmenter le prix catalogue de leurs modèles, on trouve toujours de grosses remises chez la plupart des enseignes y compris sur des véhicules assez « recherchés ».

La bonne affaire du mois : Volkswagen Tiguan, BYD Dolphin G

Dès le lancement commercial de sa petite citadine hybride rechargeable en septembre, BYD France avait ajouté une remise de 2 000€ sur la Dolphin G. Cette remise passe à 3 500€, abaissant son prix de base à 20 490€ soit une réduction de 14,6 % sur une auto déjà très bien placée à la base. Dans un autre genre, le Volkswagen Tiguan a droit à 10 000€ de remise et voit ainsi son prix catalogue baisser de 24 % (il est désormais accessible à partir de 31 300€ remise déduite). Pas mal pour l’une des stars du marché européen !