Hyundai

Il n'y a plus de remises nationales affichées sur le site de Hyundai France ce mois-ci, même s'il reste sans doute possible d'obtenir des remises en concession.

Jeep

Il y a de vraies remises chez Jeep sur toute la gamme citadine et compacte :

-1 500€ sur l'Avenger restylé thermique à partir de 24 090€ au lieu de 25 590€ (-5,86%). Les variantes "hybrides" sont également remisées.

-4 500€ sur l'Avenger électrique restylé à partir de 31 490€ au lieu de 35 990€ (-12,5%).

-1 500€ de remise sur le nouveau Compass à partir de 37 690€ au lieu de 39 190€ (-3,82%).

-1 500€ de remise en ligne sur le nouveau Compass e-Hybrid Plug-in à partir de 41 490€ au lieu de 42 990€ soit une remise de 3,49%

-1 500€ de remise en ligne sur le nouveau Compass Electrique à partir de 42 490€ au lieu de 43 990€ soit une remise de 3,41%

-Des remises conséquentes sur certains véhicules neufs en stock, mais dans des proportions moins intéressantes que les réductions visibles plus haut.

Kia

Les remises sur les voitures électriques de Kia concernent tous les modèles disponibles en stock. Elles varient sensiblement d'un mois à l'autre et ce mois-ci, il y a aussi :

-Jusqu'à 2 000€ de remise sur la Picanto affichée à partir de 15 290€ au lieu de 17 290€ soit 11,57 % de remise

-Jusqu'à 5000€ de remise sur le Niro affiché à partir de 29 950€ au lieu de 34 950€ soit 14,31 % de remise.

-2 000€ sur l'EV2 affichée à partir de 24 670€ au lieu de 26 670€ (-7,49% de remise).

-4 500€ sur l'EV3 affiché à partir de 31 490€ au lieu de 36 490€ (-12,33% de remise).

-3 500€ sur l'EV4 affichée à 35 190€ au lieu de 38 690€ (-9,04% de remise).

-3 500€ sur l'EV4 Fasback affichée à partir de 38 890€ au lieu de 42 290€ (-8,27% de remise). L'offre existe aussi sur l'EV4 de base.

-Jusqu'à 3 600€ de remise sur le Stonic affiché à partir de 19 690€ au lieu de 23 290€ soit 15,46 % de remise.

-Jusqu'à 3 000€ de remise pour le Seltos affiché à partir de 33 790€ au lieu de 36 790€ soit 8,15 % de remise.

-Jusqu'à 7 000€ de remise pour le Sportage affiché à partir de 32 550€ au lieu de 39 550€ soit 17,7 % de remise.

-Jusqu'à 4 000€ de remise pour l'EV5 affiché à partir de 40 990€ au lieu de 44 990€ soit 8,89% de remise.

-4 000€ sur l'EV6 affiché à partir de 45 990€ au lieu de 49 990€ (-8%).

-3 000€ sous conditions de reprise sur le Sorento affiché à partir de 53 990€ au lieu de 56 990€ (-5,26%).

-3 000€ sur l'EV9 affiché à partir de 62 400€ au lieu de 65 400€ (-4,59%).

Leapmotor

II n'y a plus de remises affichées chez Leapmotor ce mois-ci.

Mazda

Ce mois-ci, il y a quelques remises chez Mazda :

-2 300€ sur le prix de la MX-5 normalement à partir de 33 950€, soit jusqu'à 6,77% de réduction sur le petit roadster.

-3 000€ sur la Mazda 2 Hybrid à partir de 23 350€ au lieu de 26 350€, soit 11,38% de remise.

-5 500€ sur la Mazda 3 normalement disponible à partir de 28 550€, soit -19,2%.

-7 000€ sur le CX30 disponible à partir de 23 900€ au lieu de 30 900€, soit -22,65%.

-6 000€ sur le CX60 normalement disponible à partir de 56 100€, soit -10,7%.

-7 500€ sur le CX80 normalement disponible à partir de 65 300€, soit -11,48%.

-3 000 € d'avantage client sur la Mazda 6e, disponible à partir de 40 900€ au lieu de 43 900€, soit 6,83% de remise.

MG

MG propose des remises sur tous ses modèles, dont certaines augmentent ce mois-ci :

-La MG3 a droit à 1 000€ de remise (18 990€ au lieu de 19 990€), soit 5% de réduction.

-Le MG ZS Hybrid+ a droit à 1 000€ de remise (22 490€ au lieu de 23 490€), soit 4,2% de réduction.

-Le nouveau EHS Hybrid+ a droit à 6 000€ de remise (26 490€ au lieu de 32 490€), soit 18,46% de réduction.

-Le MG EHS hybride rechargeable a droit à 6 000€ de remise, proposé à 31 990€ au lieu de 37 990€, soit 15,79% de réduction.

-Le Nouveau MGS9 hybride rechargeable a droit à 6 000€ de remise, proposé à 33 990€ au lieu de 39 990€ soit 15% de réduction.

Mitsubishi

Il y des remises chez Mitsubishi :

-Jusqu'à 3 500€ sur la Colt, affichée à partir de 21 590€ au lieu de 25 090€ soit 13,9% de remise.

-11 600€ sur le nouvel Outlander hybride rechargeable, affiché à 39 990€ au lieu de 51 590€, soit 22,48%.

-6 600€ d'avantage client sur l'Eclipse Cross électrique, affiché à partir de 34 790€ au lieu de 41 390€, soit 15,94% de remise.

-3 000€ d'avantage client sur l'ASX, affiché à partir de 28 990€ au lieu de 31 990€, soit 9,4% de remise.

-1 000€ d'avantage client sur le Grandis, affiché à partir de 32 390€ au lieu de 33 390€ soit 2,99% de remise.

Nissan

Les remises sur le Juke, le Qashqai et le X-Trail sont de retour :

-Juke : la version thermique a droit à 4 500€ et démarre à 22 500€ au lieu de 27 000€ (-16,7%). Même chose pour la version hybride.

-Qashqai : le SUV restylé de Nissan normalement affiché à partir de 33 300€ en version de base a droit à 4 500€ de remise, ce qui le place à 28 800€ (-13,51%).

-X-Trail : sans condition de reprise, le SUV Nissan s'affiche à 38 400€ au lieu de 44 400€ soit 6 000 de remise (-13,5%).

-On trouve des remises sur les modèles en stock pouvant aller jusqu'à 6 000€ notamment sur les Qashqai hybrides.

Opel

Ce mois-ci chez Opel, les remises n'évoluent pas :

-3 244€ de réduction pour la Corsa à 20 646€ normalement affichée à partir de 23 890€, soit 13,57% de remise.

-2 189€ de réduction pour le Frontera à 24 801€ normalement affiché à 26 990€, soit 8,11% de remise.

-3 675€ de réduction pour le Mokka à 23 115€ et normalement affiché à partir de 26 790€, soit 13,7% de remise.

-3 260€ de réduction pour l’Astra à 29 630€ normalement affichée à 32 890€, soit 9,91% de remise.

-3 368€ de réduction pour l'Astra Tourer à 30 722€ normalement affichée à 34 090€, soit 9,87 % de remise

-3 809€ de réduction sur le nouveau Grandland en version essence de 145 chevaux à hybridation légère à 34 181€ au lieu de 37 990€, soit 10%.

-Des remises de quelques milliers d'euros sur les utilitaires de la marque.

-Des remises dans le stock de modèles disponibles. Par exemple, une Corsa à 17 199€ au lieu de 21 290€ (-19,21%).

Peugeot

Comme chaque mois chez Peugeot, il y a des remises sur toute la gamme.

-2 320€ sur la Peugeot 208 restylée affichée à 18 180€ au lieu de 20 500€, soit 11,31% de remise.

-2 140€ sur le 2008 affichée à partir de 26 460€ au lieu de 28 600€, soit 7,48% de remise.

-2 650€ sur la nouvelle 308 dans sa version de base Active Pack affichée à 31 200€ au lieu de 33 850€, soit 7,82% de remise.

-4 320€ sur le nouveau 3008 dans sa version de base, affichée à 36 980€ au lieu de 41 300€, soit 10,46% de remise.

-2 480€ sur la 408 dans sa version de base affichée à 36 870€ au lieu de 39 350€, soit 6,3% de remise.

-4 360€ sur le nouveau 5008 affiché à partir de 38 740€ au lieu de 43 100€, soit 10,11% de remise.

-moins 810€ sur le Rifter à partir de 26 440€ au lieu de 27 250€, soit 2,97% de remise.Tous les autres utilitaires de la gamme Peugeot ont aussi droit à des réductions du même niveau (jusqu'au Traveller XL).

-Quelques remises guère plus intéressantes sur les exemplaires en stock.

Renault

Ce mois-ci encore, on trouve des remises sur un grand nombre de modèles disponibles en stock. Par exemple 1 000€ sur une Clio Evolution Tce 115ch à 19 150 € au lieu de 20 150€ soit une remise de 4,96%. Les remises peuvent aussi dépasser 4 000€ sur des modèles électriques comme la Mégane ou le Scénic.