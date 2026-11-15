Seat

Il y a encore de belles remises chez Seat ce mois-ci :

-4 700€ sur l’Ibiza proposée à partir de 16 660€ au lieu de 21 360€ soit 22 % de remise.

-5 400€ sur l’Arona proposé à partir de 20 060€ au lieu de 25 460€ soit 21,2 % de remise.

-6 000€ sur la Leon proposée à partir de 22 150€ au lieu de 28 150€ soit 21,3 % de remise.

-6 000€ sur la Leon Sportstourer à partir de 23 300€ au lieu de 29 300€ soit 18,54% de remise.

Skoda

En plus de remises conséquentes à la commandes des véhicules neufs, Skoda propose des remises sur son stock de véhicules disponibles. Par exemple, 5 000€ sur l'Enyaq Element 85 affiché à 43 170€ au lieu de 48 170€, soit -10,4%. De l'autre côté de la gamme, la petite Fabia est à -17%.

Subaru

Chez Subaru il y a :

-3 000€ sur Solterra, affiché à partir de 45 990€ au lieu de 48 990€ soit une remise de 6,12 %.

-2 000€ sur l’Uncharted, affiché à partir de 34 990€ au lieu de 36 990€ soit une remise de 5,41 %.

-3 000€ sur E-Outback, affiché à partir de 49 990 € au lieu de 52 990€ soit une remise de 5.66 %.

Suzuki

On trouve toujours des réductions significatives chez Suzuki, mais l’Ignis a disparu :

-Nouvelle Swift : la nouvelle Swift a droit à 2 800€ de remise (dont 1 000€ d'aide à la reprise) ce qui la place à 16 890€ (-14,2 %).

-Vitara Hybrid : comptez sur un prix de base abaissé à 20 040€ au lieu de 25 540€ avec 4 500€ de remise et 1 000€ d'aide à la reprise), soit 21,5 % de réduction.

-Nouveau eVitara : 4 000€ de remise, ce qui le place à partir de 28 500€ au lieu de 32 500€ (-12,3 %).

-S Cross : le crossover compact de Suzuki affiché à 22 540€ au lieu de 29 540€ reçoit 7 000€ de remise (dont 1 000€ d'aide à la reprise) en version 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage, soit 23,7 % de réduction au maximum.

-6 000€ sur l'Across Hybride rechargeable, disponible à partir de 49150€ au lieu de 55150€ soit 10,88% de remise.

Tesla

Il n'y a pas de remises frontales chez Tesla ce mois-ci (mais tout de même de belles offres de reprise avec jusqu'à 5 000€ pour le Model Y d'entrée de gamme).

Toyota

Chez Toyota, on trouve toujours des remises dont certaines sont intéressantes.

-Nouvelle Aygo X restylée : la nouvelle micro-citadine japonaise baisse son prix à 20 200€ au lieu de 22 200€ (soit 2 000€ de remise et 9% de réduction) sous condition de reprise.

-Nouvelle Yaris Hybride : la nouvelle mouture de la Yaris hybride est disponible à 20 850€ en cas de reprise au lieu de 24 850€ soit 4 000€ de remise (-16,09%) sous condition de reprise.

-4 500€ sur le Yaris Cross accessible dès 27 700€ au lieu de 32 200€ sous conditions de reprise soit une remise de 13,98 %.

-Corolla hybride : 30 200€ au lieu de 34 700€ sous conditions de reprise soit 4 500€ de remise et 12,96% de réduction.

-Corolla Touring : à partir de 32 150€ au lieu de 36 750€ sous conditions de reprise soit 4 500€ de remise et 12,24 % de réduction.

-Nouveau C-HR Hybride : 29 750€ au lieu de 35 750€ en cas de reprise soit 6 000€ de remise (-16,78%).

-Nouveau C-HR+ électrique : 35 600€ au lieu de 39 600€, soit 4 000€ de remise (-10,1%).

-Nouveau Rav4 : 45 950€ au lieu de 46 950€, soit 1 000€ de remise (-2,12%).

-bZ4X : 36 900€ au lieu de 40 900€, soit 4 000€ de remise (-9,77%).

-bZ4X Touring : 43 900€ au lieu de 48 400€, soit 4 500€ de remise (-9,29%).

Volkswagen

Les offres du mois dernier sont toujours d'actualité chez Volkswagen, avec seulement quelques variations sur les prix du neuf. Il y a désormais de grosses remises affichées notamment sur les SUV de la gamme mais attention car dans le détail, Volkswagen France y inclut des avantages clients dont une partie du montant paraît un peu abusive car elle designe simplement des équipements de série sur le niveau de finition VW Edition.

-Polo : la citadine allemande normalement proposée à 22 200€ bénéficie en ce moment d'une remise de 3 100€, ce qui représente une réduction de 13,96%.

-ID.polo : la citadine électrique normalement proposée à 28 780€ en finition Life a droit à 1 200€ de remise, soit 4,16% de réduction.

-ID.Cross : le SUV électrique normalement proposé à partir de 32 900€ en finition Life a droit à 2 500€ de remise, soit 7,59% de réduction.

-Golf : en version de base TSI 116 chevaux boîte manuelle, la compacte normalement proposée à 31 000€ reçoit 3 600€ de remise sans condition de reprise. Soit une réduction de 11,61%.

-Taigo : le crossover façon « coupé » de la gamme en finition de base, normalement proposé à partir de 25 100€, bénéficie actuellement d'une remise de 5 800€, soit une réduction de 23,1%.

-T-Cross : la finition Life 95 chevaux boîte manuelle (uniquement disponible en stock), proposée normalement à 28 200€, reçoit une remise de 5 800€, soit une réduction de 20,57%.

-T-Roc Cabriolet : en finition Style 116 chevaux boîte manuelle (normalement proposée à 41 900€) le SUV cabriolet a droit à 8 600€ de remise soit une réduction de 20,52%.

-Nouveau T-Roc : le nouveau SUV compact, normalement affiché à partir de 30 300€, a droit à une remise de 6 100€ soit une réduction de 20,1%.

-ID.3 Neo Trend : la version de base de l'ID.3 Neo normalement proposée à 34 990€ a droit à 1 800€ de remise, ce qui la place à 33 190€ (-5,14%).

-ID.4 Pro Life : le SUV électrique familial de Volkswagen normalement proposé à partir de 47 590€ a droit à 6 600€ de remise soit 13,86% de réduction.

-ID.5 : la version Pro de l'ID.5 normalement facturée 51 900€ reçoit 8 500€ de remise, soit une réduction de 16,37% (et lui donne droit au bonus écologique).

-Nouveau ID.Tiguan : 5 500€ de remise en version Trend normalement proposé à 43 990€, soit une remise de 12,5%.

-Nouveau Tiguan : en version de base normalement proposée à 41 300€, le SUV familial a droit à 10 000€ de remise soit une réduction de 24,1%.

-Nouveau Tayron : en version VW Edition proposé à 53 000€, le SUV familial a droit à 11 000€ de remise soit une réduction de 20,75%. Bizarrement sur le site de VW France, le modèle est affiché à 43 000€ soit -10 000€ et non -11 000€.

-Nouvelle Passat : en finition Trend, elle s'affiche à partir de 42 800€ au lieu de 46 400€ soit 3 600 € de remise (7,76%).

-ID.7 : la nouvelle berline électrique du constructeur allemand a droit à 8 000€ de remise en version Pure, soit une réduction de 15,09% de son prix de 53 000€.

-ID.7 Tourer : le break électrique de Volkswagen a droit à 8 000€ de remise en version Pure, normalement affichée à 53 700€ (-14,89%).