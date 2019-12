Toyota : après la GR Yaris, une version GRMN de 300 ch ?

Même si l'ingénieur en chef de la GR Yaris, Naohiko Saito, ne confirme pas encore l'auto, nos confrères de Motoring annoncent clairement que Toyota a dans les cartons une version radicale de la déjà très sportive GR Yaris. L'intéressé s'est contenté d'expliquer que "peut-être", dans le "futur", le constructeur japonais produira une telle auto.

Les Australiens vont plus loin en annonçant d'une source interne à la marque nippone que la Yaris GRMN aura droit à un double traitement : une augmentation de puissance qui pourrait atteindre les 300 ch et une perte de poids. Rappelons tout de même que la GR Yaris développe environ 250 ch à partir d'un trois cylindres 1.6 turbo, et que la transmission est intégrale de série, le tout autour d'une boîte manuelle à six rapports.

Toit en carbone, capot spécifique et portes en aluminium permettraient, entre autres, de faire tomber le poids sous les 1300 kg. Nos confrères parlent déjà d'un 0 à 100 km/h sous les 5 secondes et une vitesse maximale de 270 km/h, ce qui serait exceptionnel pour une citadine polyvalente.