Toyota rappelle un millier de Rav4 en France

L’actuelle et cinquième génération du Rav4 ayant délaissé, dans notre pays, les motorisations essence et Diesel, elle n’est plus disponible qu’en variantes hybrides. Aux côtés des traditionnelles, s’agissant de Toyota, full hybrid, on trouve également, et pour la première fois, une déclinaison rechargeable.

Sur une partie de la production de cette dernière, en l’occurrence les exemplaires sortis de chaîne entre le 26 novembre 2019 et le 17 juin 2021, une défaillance du dispositif hybride vient d’être révélée par le constructeur. Plus précisément, c’est la batterie haute tension qui est en cause. En cas de pression brusque sur la pédale d’accélérateur, la tension de cet accumulateur peut chuter rapidement, entraînant l’arrêt du système hybride et, ainsi, une perte importante de la puissance motrice. La marque précise toutefois que ce problème n’apparaît que lorsque les températures extérieures sont basses et que le véhicule a été précédemment uniquement conduit en mode électrique.

Aucune intervention lourde n’est toutefois à prévoir puisque le coupable est l’unité électronique de pilotage de l’hybridation. Pour résoudre ce défaut, il suffit donc de le reprogrammer. Une opération qui durera plus ou moins 45 minutes.

La filiale française de Toyota précise, par ailleurs, que seuls 1 090 Rav4 (type d’homologation CE e6*2007/46*0429*00) sont concernés par ce rappel, référencé 23SD-003, dans notre pays.