Essai - Toyota Rav4 GR Sport (2023) : l'habit ne fait pas le moine

EN BREF Version dynamique du Rav4 Hybride simple 4x4 222 ch 132 grammes de CO2 (240 € de malus) 54 950 €

C'est le chouchou de Toyota. Normal, le Rav4 est le fils prodigue, voire prodige, lui qui a été le SUV le plus vendu au monde en 2022. Il bénéficie donc de toutes les attentions, et sa gamme se voit enrichie à l'aube de l'année 2023 par une nouvelle finition aux ambitions dynamiques, la GR Sport.

On est ici assez loin des modèles véritablement sportifs du constructeur japonais, comme la GR86 ou la GR Yaris. Non, ici, le principe est de faire comme Audi avec ses S-Line, Volkswagen avec ses R-Line, Peugeot avec ses GT-Line ou encore Renault avec ses finitions "Esprit Alpine" : donner un look sport, sans toucher ni aux moteurs, ni aux châssis (ou alors, de façon subtile).

C'est exactement ce qui a guidé la conception de cette version GR Sport. Ainsi, elle arbore des détails stylistiques qui lui sont propres, et lui donnent un aspect plus énergique, comme une calandre "G-mesh" à motif nid d'abeille et effet 3D plus prononcé, qui se retrouve au niveau des antibrouillards, eux-mêmes ayant un aspect "boomerang" plus prononcé. Le bas du bouclier adopte un ski gris foncé au lieu d'argenté, et tous les plastiques bruts passent au noir laqué. Ce qui n'est pas spécifique au Rav4 GR Sport d'ailleurs, puisque tous les millésimes 2023 adoptent ce nouvel aspect.

À l'arrière, la lunette et les feux sont soulignés d'un insert lui aussi noir laqué et le bas du bouclier affiche lui aussi un insert gris foncé et un dessin en nid d'abeille.

On termine avec des jantes 19 pouces spécifiques, dont les branches sont très finement diamantées, créant comme des lignes qui épousent leurs contours, et des badges GR Sport apposés sur la calandre et le hayon. Voilà pour l'extérieur.

Un habitacle subtilement revu

Dans l'habitacle, les détails sont subtils. L'ambiance est plus sombre, avec des inserts plus foncés, des sièges cuir synthétique/alcantara avec embossage GR Sport sur l'appuie-tête, des surpiqûres grises et un logo GR Sport sur le volant, que l'on retrouve aussi sur les tapis de sol. Et cela s'arrête là pour les spécificités, puisque l'instrumentation numérique 12,3 pouces configurable et l'écran multimédia 10,5 pouces et son nouveau système Smart Connect se retrouvent sur tous les Rav4 de 2023. Ce dernier est plus agréable à utiliser que l'ancien système, plus fluide, de meilleure définition et avec des graphismes plus modernes. Reste que les systèmes VW, Mercedes, BMW ou Stellantis sont encore plus agréables.

Mais dans GR Sport, il y a "Sport". Les ingénieurs ont-ils pour autant retouché le châssis et la motorisation de cette version ? Oui, pour le premier cité, mais dans le détail. Ainsi, la raideur des ressorts de suspension a été augmentée de 7 % à l'avant (de 28 à 30 N/mm) et de 15 % à l'arrière (40 à 46 N/mm), tandis que les absorbeurs de chocs des amortisseurs ont été adaptés à ce nouveau réglage.

Un bloc hybride strictement identique

Et ? Et c'est tout. Car côté moteur, pas un cheval ni un Nm de plus. Le bloc hybride simple, le seul disponible avec cette nouvelle finition, est toujours le 4 cylindres 2.5 à cycle Atkinson A25A-FXS, développant 178 ch et accouplé à 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, puisque nous sommes en présence de la version AWD-i, donc 4 roues motrices, seul choix possible. Le couple, lui, reste à 221 Nm, et la puissance cumulée à 222 ch. On n'aurait pas craché sur quelques chevaux supplémentaires, même si les performances sont déjà suffisantes, avec un 0 à 100 en 8,4 secondes et une vitesse de pointe limitée électroniquement à 180 km/h. La concurrence fait à peine mieux (1 dixième de moins le 0 à 100 km/h pour un Hyundai Tucson hybride 230 ch, par exemple).

Les rejets de CO2 sont de 132 grammes par km, ce qui vaut à cette version un malus négligeable de 240 €, quand le même Tucson hybride pris en exemple est à 146 grammes/km, soit 1 074 € de malus.

Volant en main, que donne ce Rav4 à la sauce Gazoo Racing ? Eh bien, il nous a été difficile de le découvrir véritablement. En effet, les essais organisés en Suède, sur des routes enneigées, avec des autos dotées de pneus cloutés pour l'occasion, n'ont pas permis de se trouver dans des conditions de conduite habituelles. Dommage, très dommage.

Mais nous avons pu en tirer tout de même plusieurs enseignements. Premièrement, rien de mieux que des pneus cloutés pour rouler sur la neige, c'est bluffant d'efficacité et ça permet de rouler "presque" comme d'habitude sur le bitume. Mais ça, c'est pour le clin d'œil.

Toujours aussi confortable, mais un peu mieux tenu

Ensuite, nous avons pu constater que l'amortissement plus raide ne grève en rien le confort. Les différences avec le Rav4 classique sont assez ténues, mais il est effectivement un peu moins souple, ce qui est mieux, car il gagne un peu en maintien de caisse, sans devenir inconfortable pour autant.

Côté direction et maniabilité, rien à signaler, ce SUV est assez agile, avec un diamètre de braquage intéressant de 11,8 m entre murs, et une bonne précision de conduite.

Les 222 ch du bloc hybride ne sont pas trop "mangés" par la boîte à train épicycloïdal, qui a avec le temps été largement améliorée. Oui, l'effet moulinette est encore présent sur les très grosses accélérations, mais en conduite normale, et grâce aussi à une bonne insonorisation, c'est le silence qui est de mise. La réactivité de l'ensemble n'est cependant pas exceptionnelle. On peut passer au levier des rapports prédéfinis, en mode manuel, mais c'est assez gadget.

La transmission 4x4 AWD-i a quant à elle été mise à rude épreuve, faisant preuve de réactivité. Elle permet, grâce à sa gestion électronique, de passer de 100 % de puissance et de couple sur le train avant, à une répartition 20 % à l'avant et 80 % à l'arrière. L'absence d'arbre de transmission augmente la réactivité et permet de ne pas avoir besoin d'un tunnel de transmission qui grève l'habitabilité aux places arrière. Il est en effet discret. On peut bloquer les différentiels grâce au bouton "Trail" situé sur la console centrale.

L'ESP est désactivable, mais se remet en route d'autorité vers 30 km/h. Il intervient en douceur et avec efficacité, mais c'est frustrant quand on veut pouvoir profiter des larges surfaces de mer gelée pour pouvoir faire quelques figures... Arf, on est à plaindre, vous ne trouvez pas ?

Quant à la consommation moyenne, impossible à définir avec sérieux. Vu les températures glaciales, les arrêts incessants, les accélérations hardies pour chercher à définir où étaient les limites des pneus cloutés, nous avons obtenu un peu convaincant 7,8 litres/100 km de moyenne au terme d'environ 180 km de routes enneigées. Loin des 5,9 litres officiels cependant.

Habitable et très bien équipé, heureusement

Pour le reste, le Rav4 GR Sport est un Rav4, avec sa présentation rigoureuse et sa qualité de finition correcte. Beaux matériaux bien assemblés en haut de planche de bord, plastiques plus bas de gamme en bas, comme toute la concurrence généraliste. L'habitabilité aux places arrière est royale avec beaucoup d'espace aux genoux et une belle largeur, tandis qu'avec 580 litres de coffre, les bagages de toute la famille trouveront leur place. Cela dit, les Tucson et Sportage font mieux avec respectivement 616 et 587 litres, malgré leurs 10 cm de moins en longueur. Leurs places arrière sont plus étriquées, ceci explique cela.

L'équipement de cette finition dynamique est en tout cas complet. Il ne manque peut-être qu'une conduite autonome de niveau 2 pour égaler les meilleurs, car avec le freinage d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, y compris la nuit, l'alerte de franchissement de ligne active, la lecture des panneaux, le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de circulation arrière avec fonction freinage, les caméras 360°, l'avertisseur de véhicule dans l'angle mort, les optiques à LED, les sièges chauffants, l'entrée et démarrage sans clé, le système audio JBL à 9 HP, le chargeur à induction pour les smartphones, la connectivité Android Auto et Apple Car Play, la climatisation bi-zone, les sièges à réglages électriques, la reconnaissance vocale "hey Toyota", l'instrumentation 100 % numérique configurable, l'écran tactile multimédia 10,5 pouces avec navigation, les jantes 19 pouces, il nous semble qu'il ne manque rien.

Et encore heureux quand on tombe sur le prix de cette nouveauté, soit 54 950 € ! Un tarif ambitieux, surtout face à la concurrence (voir en page dédiée). Alors certes, tout est inclus, y compris le look, mais ça commence à faire cher le SUV hybride simple. Chez Hyundai et Kia, pour le même prix, on trouve de l'hybride rechargeable...