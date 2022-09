Essai - Toyota Rav-4 Trail (2022) : le japonais s'encanaille

En bref



SUV hybride

Nouvelle finition

À partir de 50 950 €

L’actuelle et cinquième génération de Rav-4 est un best-seller de classe mondiale avec un rythme de croisière aux alentours des 400 000 exemplaires vendus chaque année. Soucieux de ne pas chambouler une recette qui fonctionne très bien, Toyota procède davantage a des mises à jour régulières plutôt qu’à un restylage pur et dur. Ainsi cette année, le Rav-4 a vu ses optiques, son bouclier et son éclairage évoluer mais la principale nouveauté concerne l’introduction dans la gamme de la finition Trail, jusque-là réservée aux marchés japonais et nord-américains.

Elle se reconnaît par son design plus « baroudeur » composé d’une calandre noire agrandie, de protections spécifiques (skis avant et arrière, passages de roues), de jantes de 19’’ gris mat et d’une garde au sol rehaussée d’un centimètre. Cette dotation s’ajoute à une liste déjà généreuse qui comprend de série le performant système audio JBL, le hayon motorisé ou encore la navigation. Le Rav-4 Trail est commercialisé à partir de 50 950 €, soit quelques centaines d’euros en dessous de la finition haut de gamme « Collection ».

Dans l’habitacle, cette finition se démarque par un éclairage intérieur LED, des sièges matelassés à surpiqûres orange, un logo placé sur les seuils de porte et par l’arrivée de prises USB C. Le dessin et la technologie embarquée ont pris un sérieux coup de vieux comparé à la concurrence et notamment face au tandem coréen Hyundai Tucson/Kia Sportage. L’écran multimédia est obsolète, les graphismes sont de piètre qualité mais il faut reconnaître que l’ensemble fonctionne correctement. On vous conseille de patienter jusqu’à 2023, date à laquelle le RAV-4 aura droit à une mise à jour technologique importante avec l’introduction d’une instrumentation numérique et d’un écran tactile HD de 10,5’’ de dernière génération, que l’on retrouve notamment à bord des dernières productions de Lexus (membre du groupe Toyota).

La qualité perçue est globalement satisfaisante malgré des parties basses habillées de plastiques durs et bas de gamme. Dommage. Le Rav-4 s’illustre toujours comme un bon véhicule familial, offrant un espace généreux aux places arrière et un volume de coffre suffisant pour partir en vacances en famille (580 litres). L’ouverture du hayon motorisé est large et la surface de chargement bien plane. Sous le plancher, vous trouverez un logement pour une vraie roue de secours, occupé par un kit anti-crevaison et un crochet de remorquage.

Cette variante Trail est uniquement proposée avec la motorisation hybride non-rechargeable en version 4 roues motrices. Cette dernière associe un 4 cylindres essence 2.5 atmosphérique et deux moteurs électriques placés sur chaque essieu. L’ensemble permet d'offrir une transmission intégrale et une puissance cumulée de 222 ch. Cette mécanique n’évolue pas. Elle conserve ses nombreuses qualités et concède peu de défauts.

Les phases de transition entre le thermique et l’électrique sont totalement transparentes pour le conducteur qui roulera la majeure partie du temps en électrique durant les trajets urbains et péri-urbains. Dans ces conditions, il observera une consommation en carburant réduite et proche des valeurs annoncées par le constructeur. Nous avons relevé une moyenne de 5, 8 l/100 km durant notre essai. Un score excellent pour un véhicule de ce gabarit. Sur les grands axes à vitesse stabilisée cette dernière grimpera à 6,2 l/100 km, ce qui reste tout aussi honorable.

Cette mécanique est silencieuse et souple à mener. La réserve de puissance est suffisante pour assurer dans toutes les situations mais les 222 ch (cumulés) annoncés par la fiche technique ne sont pas perceptibles au volant. Durant les grosses accélérations la transmission à variation continue (e-CVT) génère toujours un effet de patinage qui peut déconcerter les nouveaux utilisateurs. Le reste du temps cette boîte de vitesses s’avère docile, efficace et surtout fiable.

Il est possible de forcer la conduite en 100% électrique en appuyant sur la touche « EV » placée près du levier de vitesse. Celle-ci ne dépasse pas les 3 kilomètres. Avec des rejets de CO2 limités à 133 g/km, le Rav-4 Trail limite le montant du malus écologique à 170 € en 2022.

Une motorisation hybride et une transmission à 4 roues motrices

Le moteur électrique additionnel placé sur l’essieu arrière apporte un soupçon de puissance supplémentaire mais surtout autorise une transmission intégrale qui permet de se rendre au ski par exemple et justifie par la même occasion son look de baroudeur. Cette dernière peut basculer jusqu’à 80% du couple à l’arrière et 100% à l’avant et adapte automatiquement le rapport de couple aux conditions rencontrées : sol mouillé, neige, boue, etc. Le mode « Trail » est doté d’un différentiel à glissement limité électrique, qui freine la roue libre et envoie le couple à la roue au sol pour offrir davantage de motricité dans les conditions difficiles.

Côté châssis, le Rav-4 s’avère prévenant et facile à prendre en main. Loin d’être un modèle de dynamisme, le Japonais préfère une conduite coulée. L’amortissement souple et l’insonorisation soignée en font un excellent voyageur.