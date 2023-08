Traceur Apple AirTag : une deuxième génération pour fin 2024 ?

L'analyste spécialiste des futurs produits Apple Ming-Chi Kuo livre sur la toile via une publication sur le réseau social X (anciennement Twitter) ses pronostics et découvertes à propos de la deuxième génération du célèbre traceur AirTag. D'après lui, la marque américaine prendra plus d'un an à livrer tous les détails de cet outil très pratique.

Compte tenu de la date assez lointaine de présentation de l'Apple AirTag 2, Ming-Chi Kuo donne sans surprise très peu d'informations concernant les innovations apportées par le remplaçant du premier modèle lancé pour rappel en avril 2021. L'Apple AirTag 2 est donc attendu avec une géolocalisation plus précise, une meilleure autonomie et une intégration dans l'interface du système d'exploitation du casque fraîchement intronisé à un tarif très salé Vision Pro.

Un lancement attendu pour fin 2024

Détail intéressant : les fans craignent que cette suite marque l'arrivée d'un abonnement pour le fonctionnement de l'appareil. Car oui, pour mémoire, et cela est assez rare chez Apple pour le remarquer, l'Apple AirTag premier du nom donne sa position en temps réel gratuitement. Le module exploite en effet le réseau de localisation Apple Find My utilisant les signaux des iPhone à proximité pour donner un point GPS. Un avantage qui se traduit dans les chiffres des ventes : Ming-Chio Kuo indique que 20 millions d'unités ont été écoulées en 2021 puis 35 millions en 2022. Une légère hausse des tarifs est également attendue. L'Apple AirTag s'affiche pour rappel à 39 euros l'unité ou 129 euros les quatre. Rendez-vous en fin d'année prochaine pour en savoir plus au sujet de son remplaçant.