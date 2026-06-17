Jusqu’où le yoyo politique peut-elle gripper la transition énergétique ? Le baromètre 2026 de l’European Fleet Emission Monitor publié par le leaser Alphabet International, révèle un sur place inédit. Pour la première fois, depuis l’existence du baromètre il y a quatre ans, le suivi des émissions de CO₂ s’effondre en même temps que l’engagement écoresponsable des entreprises recule.

"L'incertitude réglementaire" paralysent les décideurs. Face aux louvoiements législatifs concernant les calendriers et les normes écologiques, le marché européen se fragmente. Si un noyau dur de 27% d’entreprises maintient le cap de l’électrification, près d’un tiers des gestionnaires préfère geler ses investissements. 19 % attendent une clarification du cadre légal, et environ 15 % jouent la carte de l’hybride comme solution intermédiaire.

En France, l’ambition sans boussole

En France, plus de 80 % des gestionnaires de flottes affirment que cette instabilité affecte directement leur quotidien, avec l’impossibilité de dessiner une trajectoire à long terme. Seules 39 % des entreprises hexagonales intègrent désormais la durabilité dans la gestion de flotte, contre 50 % à l’échelle européenne. Pire ! Plus d’un quart d’entre elles (26 %) admettent ignorer totalement les critères environnementaux lors de leurs arbitrages. Au niveau européen, seules 34 % des entreprises mesurent encore leur empreinte carbone, un niveau jamais atteint depuis quatre ans. Dans l’Hexagone 79 % des sociétés interrogées ignorent les logiciels de suivi disponible sur le marché et 94 % considèrent l’IA comme un lointain outil technologique, alors que 11 % de leurs homologues européens l’utilisent au quotidien. Un retard qui vire à l’aveuglement.

L’horizon reste électrique

Pourtant, la vision à long terme reste électrique. L’intention de basculer vers le zéro émission progresse en France passant de 40 % en 2025 à 53 % cette année. À l’échelle européenne ce sont 61 % des entreprises se disent convertis à l’électrique ou en passe de l’être.

Bien que mieux informées, les entreprises réclament une vision stable sur le long terme et une route claire vers la décarbonation de leurs flottes. Sans cela la transition énergétique risque de tourner de plus en plus au ralenti.