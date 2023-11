Trop lourds, les SUV électriques vont créer une pénurie

La voiture électrique comme solution pour soulager la planète, oui. Mais à condition qu’elle ne soit pas trop lourde. Notre confrère des Echos a croisé les résultats de deux études menées par l’IFRI (institut français des relations internationales) et l’ONG WWF France pour alerter sur le risque de pénurie de lithium, de nickel ou encore de cobalt si la masse des voitures électriques n’est pas réduite.

WWF pointe du doigt les gros SUV. Ces « 4X4 urbains » représentaient 41 % des ventes de voitures électriques l'an dernier, ce qui menace à moyen terme la soutenabilité de la transition écologique, estime l'ONG.

« Ces véhicules inutilement trop lourds conduisent à un gaspillage de ressources, et in fine à une impasse. Pour être produit, un gros SUV doté d'une batterie de 100 kWh, de type Tesla Model X, Audi Q8 e-tron ou le prochain Peugeot e-3008 , consomme 3 fois plus de cuivre et d'aluminium et 5 fois plus de lithium, de cobalt, de manganèse et de graphite qu'une petite citadine d'une batterie de 20 kWh, de type Renault Twingo ZE », détaille le rapport.

"On ne peut pas reproduire le modèle de la mobilité thermique et son boom des SUV"

L'étude de L'IFRI a bâti trois scénarios à l'horizon 2035. Si rien n'est fait pour limiter les ventes de SUV et réduire l'usage de la voiture, il faudra produire 138 Gwh de batteries, soit 8 fois plus qu'aujourd'hui pour répondre à la demande française en déplacement. « On ne peut pas reproduire le modèle de la mobilité thermique et son boom des SUV dans la mobilité électrique », explique Marc-Antoine Eyl-Mazzega, directeur du Centre Energie & Climat de l'Ifri dans l’article des Echos. « Il faut au contraire mettre l'accent sur des véhicules plus petits, dotés de batterie aux technologies variées. Le modèle actuel n'est pas soutenable non plus du point de vue de la sécurité d'approvisionnement en matières premières », confirme l’IFRI.

L'offre minière se développe beaucoup moins vite que la demande

Si la tendance actuelle se prolonge, « nous irons au-devant de très fortes tensions, car l'offre minière se développe beaucoup moins vite que la demande, ajoute le chercheur. De plus, la France et l'Europe s'exposeraient à trop de vulnérabilités sur la chaîne de valeur et les ponctions environnementales seraient trop fortes. »

WWF prône donc plusieurs mesures, comme la suppression du bonus écologique pour les modèles pesant plus de 1,6 tonne (soit plus des deux-tiers des modèles), avec une dérogation pour les familles nombreuses. L'Ifri avance de son côté plusieurs propositions, comme le développement du covoiturage ou l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser l'usage des transports collectifs et des voitures particulières. Plus radical, il soumet l'idée « d'un système d'incitations/pénalisations pour dissuader l'achat d'un deuxième véhicule familial » pour ceux qui n'en ont pas vraiment besoin.

Un malus au poids pour les SUV électriques ?

« Il est encore trop tôt pour mettre en place ce type de mesures, ainsi que pour appliquer aux véhicules électriques le malus au poids, estime Marc-Antoine Eyl-Mazzega, au contraire du WWF. Les constructeurs n'y sont pas prêts. Mais les pouvoirs publics devraient très rapidement indiquer que ce malus arrivera à un horizon défini, et à l'échelle européenne. »