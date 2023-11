Un automobiliste drogué entraîne une étude du blocage de la vitesse maximale aux États-Unis

Un conducteur drogué au volant d'une Dodge Challenger percutait un monospace Toyota Sienna dans les rues de Las Vegas le 29 janvier 2022. Son passager et les sept personnes à bord du van perdaient la vie dans ce drame cumulant non-respect d'un feu rouge, consommation de cocaïne, usage d'un psychotrope et excès de vitesse. Il percutait en effet l'autre véhicule à la vitesse de 165 km/h dans une zone limitée à environ 50 km/h avant de rebondir sur quatre autres voitures dans le secteur.

Devant ces faits, le National Transportation Safety Board (NTSB) ou Conseil National de la Sécurité des Transports aux États-Unis estime qu'il est urgent de bloquer la vitesse maximale des voitures neuves. L'organisme indique en outre qu'en 2021, les excès de vitesse aggravaient un tiers des accidents mortels outre-Atlantique. La Présidente du conseil Jennifer Homendy déclarait devant ce constat que : "cet accident est le dernier d'une longue liste de tragédies dans lesquelles la vitesse aggravait la situation. Nous savons que la clé pour sauver des vies est la limitation qui peut nous protéger tous de l'erreur humaine sur la route. Nous manquons d'un acte collectif dans la ligne de ce que recommande le Conseil National de la Sécurité des Transports".

Dans son rapport, le Conseil recommande à 17 constructeurs majeurs d'intégrer dans leurs voitures un dispositif d'alerte de dépassement de la vitesse associé au GPS et aux caméras embarquées. Le système indique dans un premier temps l'excès via des sons, des voyants et vibrations haptiques avant de radicalement bloquer le dépassement de la vitesse maximale autorisée. Un équipement dont le caractère obligatoire est également étudié en Europe depuis 2019. Enfin, le NTSB manifeste auprès du Conseil National de la Sécurité sur les Autoroutes aux États-Unis son inquiétude à l'égard de l'évolution du poids des véhicules via l'électrification. Est-ce bientôt la fin de la conduite synonyme de liberté et de responsabilité ? La réponse dans quelques années.