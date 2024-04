Un camion en feu sème le chaos à Marseille

Fin de journée difficile pour les Marseillais ce lundi 20 avril un peu avant 17 heures. Un camion et sa remorque dévorée par les flammes bloquaient l'autoroute A50 fortement fréquentée à cet instant de la semaine. Moins d'une demi-heure après la déclaration de l'incendie, plus de 10 kilomètres de bouchons s'accumulaient.

Très rapidement les marins-pompiers se rendaient sur place pour tenter de maîtriser l'incendie alors que le mistral soufflait de grosses rafales sur la cité phocéenne. Devant la longueur et la difficulté de l'intervention, les automobilistes prenaient leur mal en patience en descendant des véhicules pour comprendre la situation. Dans le sens inverse, la circulation progressait quant à elle à très faible allure.

Aidé par les applications connectées telles que Waze ou Google Map, le flux de la circulation se diffusait les heures suivantes en ville, sur les nationales et départementales. De quoi perturber fortement les interventions des véhicules de secours et les bus. "Un contrôleur de bus m'a indiqué après s'être renseigné auprès des responsables du réseau des transports que les bus qui empruntent l'axe autoroutier sont déroutés sur la nationale. Ils ne savent pas combien de temps ils mettront pour atteindre la gare routière" témoigne une Marseillaise -bloquée à la place Castellane- habituée à se rendre à son travail dans le quartier d'affaires de la Joliette depuis la Valentine via l'A50. Ce n'est qu'à partir de 20 heures que la circulation redevenait plus fluide.