Un salon automobile ce week-end à Marseille

Dans un contexte où les grands salons automobiles institutionnels ont du mal à garder l’attrait des marques en nombre, les petits évènements locaux peuvent-ils tirer leur épingle du jeu ? Le mois dernier, la rédaction de Caradisiac couvrait le salon de Lyon qui rassemblait plus de cinquante constructeurs dont de nombreux absents du dernier salon de l’auto de Paris. Ce week-end, c’est celui de Marseille qui ouvrira ses portes pour trois jours d’exposition.

L’organisateur de l’évènement promet « plus de 25 marques présentes », le plus souvent via la présence des concessionnaires locaux. Le salon de l’auto revient ainsi à Marseille après deux ans d’absence et change de lieu : « pour cette première édition hors Parc Chanot, le Salon de l’Auto investira la Sucrerie de Saint- Louis. Le choix de ce lieu au coeur d’Euromed 2 était un choix stratégique de part sa situation géographique au confluent du Nord et de l’Est du département. », peut-on lire dans le communiqué officiel.

Entrée à 5€, de 10h à 19h

L’entrée coûtera 5€ (billets à vendre sur le site du salon de Marseille) et l’évènement ouvrira ses portes du vendredi au dimanche et de 10h à 18h. L’adresse est le 336, Rue de Lyon,13015 Marseille et il y aura un parking gratuit sur place.