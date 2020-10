Un shooting étrange pour la Lamborghini Huracán Evo Spyder

La firme de Sant'Agata Bolognese poursuit sa campagne promotionnelle baptisée "With Italy, For Italy" consistant à montrer ses sportives dans les régions du pays les plus touchées par la pandémie avec le support d'artistes nationaux. La dernière publication sur le réseau social Twitter montrant une Lamborghini Huracan Evo Spyder a de quoi surprendre.

La découvrable survitaminée photographiée par Valentina Sommariva y est en effet visible dans les Abruzzes accompagnée par des curieux personnages tout de blanc vêtus. Ces derniers évoquent d'après l'artiste la relation entre la Terre et l'espace. Comprenez par là qu'il s'agit d'aliens utilisant comme vaisseau la Lamborghini Huracan Evo Spyder des images. De quoi trancher avec les publications précédentes montrant par exemple le SUV Urus dans les ruines anciennes d'Agrigente.

Pour rappel, la Lamborghini Huracan Evo Spyder embarque un moteur V10 atmosphérique -rarissime en 2020- 5,2l de 640 chevaux pour 600 Nm de couple. De quoi abattre l'exercice du 0 à 100 km/h en 3,1 secondes avec une sonorité dantesque.