Une 2 CV en bois bientôt aux enchères

Qui ne connaît pas la Deudeuche ? Personne car le modèle de 2 CV est tout simplement historique et elle demeure l'un des modèles les plus connus de l'histoire automobile française. Déclinée à toutes les sauces, la 2 CV occupe une place à part dans le coeur des automobilistes tricolores. Aujourd'hui, voici une version inédite puisqu'elle est entièrement en bois. Et si vous êtes intéressé, sachez que celle-ci est en vente

Réalisée en bois fruitier par le menuisier et charpentier Michel Robillard, cette 2 CV n'est pas une simple sculpture car celle-ci roule. Oui, vous avez bien lu ! Elle est même immatriculée, assurée et peut donc aller sur la route.

Cette 2 CV, de type AZKA date de 1955. Son créateur a décidé de lui concevoir une robe exclusive car celle-ci est entièrement en bois. Ont été choisi du noyer pour les ailes, du poirier et pommier pour la carrosserie, ainsi que du merisier pour les portes et coffre.

Vendue aux enchères le dimanche 4 juin à Montbazon (Indre-et-Loire), cette 2 CV a été estimée entre 150 000 et 200 000 euros. Le prix peut sembler exorbitant, mais "C'est la seule voiture en bois au monde en parfait état de fonctionnement. C'est une vente hors-norme. C'est à la fois une voiture unique et une œuvre d'art", a affirmé l'un des commissaires-priseurs. Il faut savoir aussi que c'est un modèle unique. Michel Robillard a en effet commencé son travail en 2011 et il lui a fallu cinq ans et 5 000 heures de travail pour voir sa création rouler, c'était en septembre 2017.