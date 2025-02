Une Lamborghini Huracan Sterrato bloquée dans la neige

Imaginez : vous envisagez de partir en week-end pour profiter de la poudreuse. Tout est parfaitement opérationnel dans votre garage car vous disposez d'une Lamborghini Huracan Sterrato pour affronter les intempéries. Une fois sur place, coup de théâtre : la montée s'annonce moins facile que prévu.

Une sportive coincée à plusieurs reprises au bord de la route

Plusieurs photos et vidéos d'une Lamborghini Huracan Sterrato en grande difficulté circulent sur la toile. Les séquences et images montrent la sportive italienne en glisse dans les montées alors que ses quatre roues motrices tentent tant bien que mal de faire progresser le véhicule sur une voie couverte de neige. Un cliché partagé sur le réseau social Reddit par Froyoqueasy dévoile la Lamborghini coincée à proximité d'une forêt tandis qu'une vidéo immortalise le coupé surélevé en glisse dans un autre virage. Le snowboard fixé sur le toit indique que son propriétaire comptait profiter pleinement des dernières chutes à proximité du lac Tahoe.

La Lamborghini Huracan Sterrato, un collector en puissance

Pour rappel, la Lamborghini Huracan Sterrato se démarque par une garde au sol rehaussée de 44 mm par rapport à une Huracan EVO. Elle bénéficie en outre d'un kit carrosserie spécifique avec des protections sur les ailes, d'un mode de conduite Rally en plus des traditionnels Sport et Strada et de pneus tout-terrain Bridgestone Dueller AT002 à crampons. Son V10 5,2 atmosphérique délivre au sol avec une sonorité dantesque 610 chevaux pour 565 Nm de couple via une boîte double embrayage 7 rapports. Une artillerie qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Détail amusant : sa vitesse de pointe est limitée électroniquement à 260 km/h pour éviter les excès d'optimisme. Son prix de lancement était fixé à 265 000 euros. Nul doute que la Lamborghini Huracan Sterrato prendra de la valeur à l'avenir avec une philosophie très spéciale dans le segment des supercars.