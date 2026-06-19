Une marque chinoise affirme qu’elle emploie l’ancien designer de Ferrari, mais Ferrari se demande de qui on parle

Luxeed est une marque à la vocation haut de gamme issue d'une coentreprise entre Huawei et Chery, ce géant chinois désormais bien implanté chez nous grâce à sa division Jaecoo dont les modèles hybrides plaisent à la clientèle du Vieux Continent. Elle vient de dévoiler en Chine le RX : un grand SUV électrique au long capot avant dont le design rappelle celui du Xiaomi YU7, lui-même fortement inspiré du Ferrari Purosangue.

En parlant de Ferrari, justement, Luxeed n’hésite pas à affirmer que le style de son nouveau SUV électrique a été façonné par « un ancien designer en chef » du constructeur automobile italien. Ce sont les mots du vice-président de Luxeed Zhao Changjiang.

Mais de qui parle-t-on ?

Ces mots ont suscité la curiosité et l’étonnement des employés de Ferrari en Chine et dans le reste du monde. Comme le rapportent les journalistes de CarNewsChina, la directrice de la communication de Ferrari en Chine rappelle que le cher du design de Ferrari, Flavio Manzoni, est toujours à son poste.

Elle aimerait savoir de qui parlent les dirigeants de Luxeed quand ils affirment ça, sachant que Manzoni occupe ces fonctions depuis tout de même 2010.

Un énorme SUV électrique de plus de 5 mètres

Le Luxeed RX, en tout cas, mesure 5,02 mètres de long et utilisera des batteries de type NMC. Sa version de base développera 372 chevaux et sa déclinaison haut de gamme revendiquera 586 chevaux (via une transmission intégrale). Sa commercialisation en Chine est imminente et on ignore pour l’instant s’il pourrait se retrouver un jour sur le marché européen.