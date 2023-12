Une nouvelle Année Automobile

L’Année Automobile est une des plus anciennes publications consacrées à l’automobile puisqu’elle est née au terme de la saison 1953. L’Année Automobile est le seul ouvrage qui, depuis lors, couvre l’actualité dans les domaines de l’industrie, du sport et de la culture dont elle a ainisi pu relater les multiples mutations au cours de ces soixante-et-onze années d’existence.

L’initiateur de la publication fut Ami Guichard, journaliste suisse, enthousiaste, amateur éclairé, qui de 1953 à 1982 anima et édita ce livre sous la bannière de la maison Edita, à Lausanne. Dès l’origine, Ami Guichard donna le ton, appréhendant le monde de l’automobile sous les angles, de l’économie, du design, du sport ou de la technique.

La publication changea plusieurs fois de raison sociale au cours des années suivantes passant sous la coupe des Éditions 24 Heures de 1983 à 1985, de Édipresse en 1986, Lamunière S.A. en 1987 pour s’installer durablement sous la bannière des Éditions J.R de Jean-Rodolphe Piccard de 1988 à 2004.

Entre 2005 et 2008, L’Année Autiomoble quitta Lausanne pour s’installer à Monte-Carlo sous l’autorité de Christian Philippsen. Depuis 2009, le pavillon de E-T-A-I flottait au-dessus de la publication, avant que la maison d’édition soit elle-même par Sophia en 2022.

La direction de la rédaction a connu aussi plusieurs leaders au fil de ces différentes périodes : Ami Guichard de 1953 à 1970 (relayé par Günther Molter en 1963), José Rosinski de 1972 à 1977, Jean-Rodolphe Piccard en 1981 et 1982 et de 1986 à 2004, secondé par Roland Christen de 1983 à 1985, Christian Philippsen de 2005 à 2008, et le signataire de ces lignes de 2009 à 2022.

Journaliste respecté, responsable des pages consacrées à l’industrie automobile dans le Figaro, confident de tous les acteurs de l’industrie automobile, Sylvain Reisser a pris le relais pour l’édition 2023. Il est entouré de collaborateurs rompus à cet exercice particulier qui consiste à fusionner l’esprit de la presse, par la précision de l’information et l’expression de l’opinion, et un savoir-faire qui repose sur la réflexion et le recul, apanages de l’édition.

Et ce, en se démarquant résolument de l’immédiateté et de la péremption inhérentes à Internet.

La nouvelle équipe s’inscrit avec brio dans cette exigence de singularité.