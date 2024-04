Une NSX presque neuve bientôt à vendre ?

Les mésaventures tournent parfois au conte de fée. La preuve avec cette histoire insolite d'un client de la première génération de la sportive japonaise NSX. En 1992, lorsque sa voiture était en maintenance, un mécanicien accidentait hélas de manière définitive sa belle GT à moteur V6 atmosphérique. Service client de qualité oblige, la firme lui remettait dans la foulée un autre exemplaire du coupé à projecteurs escamotables. Une belle auto que le propriétaire a depuis ces 30 dernières années peu fait circuler. Une belle auto aujourd'hui redécouverte pour une vente prochaine.

Sur les clichés publiés sur la toile via le réseau social Facebook, la Nsx en question apparaît avec sa robe blanche et une épaisse couche de poussière. La sportive se présente en parfait état à l'exception de quelques traces fongiques normales après une telle durée d'immobilisation sur les éléments en cuir de l'habitacle (pommeau, levier, sièges et garnitures). La partie la plus intéressante concerne son état de conservation : les tapis de sol sont en parfait état, le kit client d'époque est complet tandis que quelques livrets dont celui du système audio Bose sont encore sous cellophane. Cerise sur le gâteau, le tachymètre affiche 2000 miles seulement soit l'équivalent de 3200 kilomètres environ.

Difficile de dire quel sera le prix de vente d'une telle auto d'exception au moment de frapper le marteau. Les exemplaires les moins kilométrés en France dépassent régulièrement sur le site LaCentrale la bagatelle de 100 000 euros. Comptez environ 77 000 euros pour une auto d'un peu moins de 100 000 kilomètres.