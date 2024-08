Une poignée de Peugeot 208 rappelées

Une nouvelle fois, Stellantis a les honneurs de cette rubrique. Si certains ne pourront s’empêcher qu’il s’agit là d’acharnement, ce qui n’est, évidemment, absolument pas le cas, cette nouvelle mise en avant ne fait que mettre au jour les gros problèmes de qualité que connaît le groupe tentaculaire.

Précisons toutefois que, dans le cas qui nous intéresse ici, le nombre de véhicules touchés est relativement limité. Ce sont, en effet, à peine plus de 3 000 Propriétaires de Peugeot 208 qui ont été ou vont prochainement être contactés par le constructeur sochalien. L’opération n’a toutefois rien d’anodin puisque la sécurité est bel et bien remise en cause par ce souci.

Gonflement contrarié

En effet, sur 3 287 exemplaires de la petite lionne, assemblés entre le 16 juin et le 22 novembre 2023, l’un des clips de fixation des garnitures de montant de baie de pare-brise pourrait avoir été mal installé. En cas de choc, cet habillage peut ainsi se décrocher et venir blesser les occupants de la voiture.

Sur ces véhicules, qui sont identifiables aux types CE d’homologation e2*2007/46*0639* suivi de l’un des nombres compris entre 26 et 29, le réseau va donc devoir contrôler le montage de ces clips et, si nécessaire, le corriger.