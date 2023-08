Valeo : "Il n'y a plus d'innovation sur le moteur thermique, c'est terminé."

Si Valeo n’est pas l’entreprise la plus connue du secteur automobile tricolore, elle en est assurément l’une des pépites. Ses activités couvrent aussi bien les domaines de l’électrification que des aides à la conduite, ainsi que les équipements dédiés à la vie à bord et l’éclairage, domaine dont l’entreprise est leader mondial.

Présente sur tous les continents, elle emploie près de 110 000 personnes dans 29 pays, réparties à travers 183 sites de production et 65 centres de R&D. Du sérieux, donc, ce qui se traduit par des résultats pour le moins dynamiques.L’entreprise affiche au premier semestre une chiffre d’affaires de 11,2 milliards d’euros, valeur en hausse de 19%.

Surtout, elle a enregistré quelques 18,8 milliards d’euros de commandes sur la période, chiffre supérieur à ses objectifs, dont la moitié concernent le secteur des aides à la conduite, à la faveur d’une augmentation du contenu technologique des voitures, tandis que 5 milliards tiennent à l’électrification. Rappelons qu'à la fin 2022, plus de 90 modèles de voitures électriques et hybrides étaient équipés de systèmes de propulsion électrique haute tension de l'entreprise.

Le moteur thermique? "Le marché ne demande pas d'innovation."



Partenaires de tous les grands groupes automobiles du monde, Valeo dispose à ce titre d’une vision à la fois très large et très précise du futur de la mobilité. Quand l’entreprise parle des tendances futures dans ce secteur, elle sait parfaitement de quoi elle parle.

C’est dans ce contexte que Caradisiac, avec d’autres médias, a été invité à participer à un échange avec Christophe Périllat, directeur général du groupe.

Il en ressort plusieurs éléments intéressants, au premier rang desquels cette déclaration claire concernant l’avenir des moteurs purement thermiques : « le marché ne demande pas d’innovation », tranche le dirigeant.

Cela explique pourquoi l’entreprise a cessé de consacrer de budget de Recherche & Développement à ce secteur : « c’est terminé », résume Christophe Périllat, qui se concentre désormais sur un marché de l’électrification estimé à 200 milliards en 2035 : « on a la capacité d’être dans le Top 3 des équipementiers qui électrifieront le monde ».

Valeo continue toutefois de produire des éléments destinés aux systèmes thermiques existants, qui vont bien sûr durer encore plusieurs décennies.

Le marché de la seconde monte reste en effet un levier de croissance énorme pour l’entreprise, d’autant que l’âge moyen du parc automobile dans le monde va augmentant. Mais en tout état de cause, il est illusoire d’espérer de grandes innovations à l’avenir dans le domaine du moteur à pistons.

Interrogé sur la crise des semi-conducteurs, Christophe Périllat se montre rassurant : « ça va beaucoup mieux, même s’il y a encore des sujets ici ou là. La situation n’est pas du tout comparable à 2022. » Une excellente nouvelle pour le marché, car cela signifie une réduction progressive des délais de livraison.

L'Ami, vite

Enfin, il est un autre marché qui croît rapidement et sur lequel Valeo est déjà bien implanté : celui de la micro-mobilité urbaine, avec bien sûr des vélos (Valeo produit des moteurs pour les deux-roues), mais aussi et surtout des véhicules comme la Citroën Ami, dont l’entreprise fournit le moteur électrique 48V.



Cette voiture au look improbable s’est déjà écoulée à plus de 35 000 exemplaires en un peu plus de deux ans à travers une dizaine de marchés, et se décline aussi chez Opel et désormais Fiat. « La mobilité à 2, 3 ou 4 roues est très diverse, et elle nous permet de déployer nos technologies », réagit Christophe Périllat. « On va assister à une prolifération de projets urbains, légers…et je l’espère motorisés par Valeo ! » En tout cas, les choses semblent déjà bien parties pour.