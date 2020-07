Valeo, l'équipementier français, en difficulté en 2020

1,2 milliard d'euros de pertes, baisse du chiffre d'affaires de 28 % et marge opérationnelle largement déficitaire (840 millions en négatif), Valeo a connu une première moitié d'année très compliquée. En effet, on en parle peu, mais les équipementiers sont pourtant lourdement impactés par la crise actuelle. Et le géant français n'est pas un cas isolé : Continental, Bosch, tous ont également parlé de réductions d'effectifs.

Mais pour Valeo, il est déjà temps d'agir : la direction a annoncé 12 000 suppressions de postes dans le monde et 2000 en France. Une partie non négligeable de ces suppressions ont lieu dans les départements de recherche et développement, ce qui n'est pas franchement rassurant pour le court terme.

Heureusement pour Valeo, l'entreprise française a visiblement misé sur le bon pion : les groupes motopropulseurs électriques. L'équipementier se félicite donc tout de même d'avoir fait le bon choix et d'être dans le bon wagon, alors que "l'on assiste partout dans le monde à un accroissement de la préférence pour la mobilité individuelle, mais également à une accélération de la demande pour une mobilité électrique et plus sûre", selon le PDG Jacques Aschenbroich.