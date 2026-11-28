Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a signé une loi qui encadre vélos électriques, trottinettes, gyroroues et autres engins motorisés. Elle prévoit des âges minimum, des limitations de vitesse et une immatriculation obligatoire pour les modèles les plus rapides. Et elle entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Aux États-Unis, chaque État fait un peu ce qu’il veut. En Illinois, il n’y avait jusqu’ici pas vraiment de réponse claire à une question simple : qui a le droit de rouler à plus de 60 km/h sur un engin électrique, et où ? C’est désormais réglé, ou presque. Le texte, la Senate Bill 3484, a été signé le 26 août. Il est porté par Ram Villivalam, sénateur démocrate de Chicago, et il a été voté le 1er juin par les deux chambres avec le soutien des deux partis. Outre-Atlantique, ça mérite d’être souligné.

Au-delà de 45 km/h, c’est une moto

La loi fixe une limite très nette. Un vélo électrique capable de dépasser 28 mph (45 km/h) sera désormais traité comme une moto. Il faudra un permis de conduire, une assurance, un titre de propriété et une immatriculation auprès de l’État. Ces vélos devront aussi rouler sur la route, et seulement sur la route. C’est en gros ce que la France impose depuis des années aux speed bikes homologués (et que les fatbikes débridés de nos centres-villes ignorent royalement, mais c’est un autre débat).

Pour les VAE plus « sages », l’Illinois garde son système de classes mais ajoute des âges minimum. Il faudra avoir 15 ans pour la classe 1 (assistance au pédalage jusqu’à 20 mph, soit 32 km/h) et pour la classe 2 (accélérateur, sans obligation de pédaler, même plafond). Il faudra avoir 16 ans pour la classe 3, à assistance au pédalage, qui monte jusqu’à 28 mph.

Un lycéen de 16 ans pourra donc rouler légalement à 45 km/h sur une piste cyclable, sans permis ni plaque. Tous ces vélos « basse vitesse » auront accès aux rues, aux bandes cyclables, aux chemins et aux sentiers. Le trottoir, en revanche, leur sera interdit.

Trottinettes : 45 km/h dès 16 ans

Côté trottinettes, on change aussi d’échelle. Certains modèles « haute vitesse » peuvent atteindre 50 mph, soit 80 km/h. La loi ne les interdit pas, mais elle limite leurs utilisateurs à 28 mph (45 km/h). Il faudra avoir 16 ans et rester sur les pistes, les bandes cyclables, les routes limitées à 35 mph (56 km/h), ou sur des routes plus rapides à condition qu’elles aient une bande cyclable.

Pour les trottinettes « lentes » (jusqu’à 15 mph, soit 24 km/h), l’âge minimum passe à 16 ans. Il est aujourd’hui de 18 ans. La loi censée serrer la vis abaisse donc l’âge minimum pour ces engins moins « dangereux ». Mais vous constaterez qu’il faut 15 ans pour rouler à 32 km/h à vélo, contre 16 ans pour rouler à 24 km/h en trottinette…

Pour comparer : en France, une trottinette est bridée à 25 km/h et interdite aux moins de 14 ans. La trottinette « lente » de l’Illinois roule donc moins vite que la nôtre, mais il faut deux ans de plus pour monter dessus et d’un autre côté, une trottinette à 45 km/h sur la route, chez nous, ça relève de la science-fiction.

Le texte crée aussi des normes à l’échelle de l’État pour les motos électriques, les gyroroues et les skates électriques. Seuls les petits engins à batterie pour jeunes enfants échappent à la réglementation à condition de rester sur les trottoirs et les chemins. Les contrevenants risquent une amende, et la police pourra saisir les engins et les envoyer en fourrière.

Un été meurtrier

Si l’Illinois légifère maintenant, c’est parce que l’été a été particulièrement meurtrier.

En juillet, un adolescent de 14 ans est mort en traversant devant un SUV au guidon d’une moto électrique tout-terrain, près du lycée de Wauconda.

En août, un jeune de 15 ans a été grièvement blessé à Crystal Lake : selon la police, c’est lui qui était en tort, car il s’était engagé devant une voiture.

Début août, un adolescent de 16 ans sur une trottinette Lime a perdu le contrôle et a été percuté par un semi-remorque dans le quartier de North Center, à Chicago.

Deux autres adolescents étaient morts plus tôt dans l’été dans des accidents de trottinette dans le South Side.

« Sans règles claires pour ces engins, nous constatons une hausse des blessures et des accidents », résume Ram Villivalam. Le secrétaire d’État Alexi Giannoulias avait fait de ce texte une priorité, et il est aussi candidat à la mairie de Chicago (simple coïncidence, évidemment). Pour lui, l’enjeu est trop important pour laisser ces engins sans cadre, à prendre de vitesse la sécurité publique. Les communes y trouvent aussi leur compte. Jusqu’ici, chaque ville bricolait ses propres règles, et la ligue des municipalités de l’Illinois salue un cadre commun plus cohérent. Les forces de l’ordre soutiennent aussi la loi. Le bureau du secrétaire d’État prépare une campagne de sensibilisation et une mise à jour des supports d’éducation routière.

L’arbre, la forêt, le jugement…

Vu de France, le seuil fait sourire. L’Illinois place à 45 km/h la frontière entre un vélo et une moto, là où l’Europe sort de la catégorie vélo dès 25 km/h. Chez nous, un VAE est aussi limité à 250 W (contre 750 W en Illinois), avec une assistance qui ne fonctionne que si l’on pédale, hors aide au démarrage jusqu’à 6 km/h.

Mais il faut lui reconnaître une chose : la loi prévoit dès le départ la saisie et la fourrière, et la police la soutient. Chez nous, les règles existent depuis longtemps mais il manque une volonté de les faire respecter.

Sur certains modèles, il suffit de basculer un interrupteur pour faire sauter la bride à 25 km/h. D’autant qu’une partie des propriétaires de trottinettes capables de rouler à 45 km/h ne demandent pas mieux que de pouvoir immatriculer leurs véhicules et rouler sur la route avec.

L’Illinois a mis du temps à écrire ses règles. Les chiffres futurs nous diront si cet état américain a eu raison.