Commençons par fâcher tout le monde. Non, 1 000 casques ne sauveront pas 1 000 vies. Un casque ne sauve personne quand il dort au fond d'un sac à dos, quand il pendouille au guidon, ou quand la jugulaire flotte sous le menton comme une cravate desserrée un vendredi soir. Pas plus que lorsqu’un corps rencontre un objet d’une tonne (ou deux) à 50 km/h. Le slogan est faux. L'opération, elle, est en revanche plutôt maligne.

Samedi 10 octobre, à partir de 14h, place de la Bastille, « Mon vélo est une vie » distribue 1 000 casques Mavic Crossroad à des lycéens et étudiants. Condition : présenter une carte étudiante en cours de validité. Un casque par personne, dans la limite des stocks, « sur jeu concours gratuit » (le communiqué parle à la fois de distribution et de jeu concours, on verra sur place qui repart avec quoi). Autour, un village de sensibilisation, des prises de parole à 14h30, des simulateurs immersifs signés ARTS et un réglage du casque sur place. Le tout avec la Délégation à la sécurité routière, la Ville de Paris et Mavic, qui fournit le matos. Elle est belle, surtout pour les étudiants.

Un tiers de convaincus, un tiers de réfractaires

Les chiffres avancés par l'association, issus de la dernière enquête nationale vélo du ministère des Transports, sont assez cruels. Un tiers seulement des cyclistes déclarent porter le casque systématiquement. 36 % ne le portent jamais. Le reste fait « selon » : selon le trajet, selon la coiffure, selon la météo. Bref, selon tout sauf le risque. Je ne me vois pas leur jeter la pierre, j’en faisais partie, puis j’ai eu des enfants et tout a changé.

Le plus savoureux, c'est la géographie. On imagine volontiers le Parisien en Vélib' champion du crâne à l'air. C’est raté. Dans les villes-centres comme Paris, 22 à 28 % des cyclistes ne portent jamais de casque. Dans les petites et moyennes villes et en zone rurale, on grimpe jusqu'à 40 %. Autrement dit, on se protège le moins là où il y a le moins de pistes. Le casque est un réflexe de citadin. La campagne, elle, roule « tranquille ». Jusqu'au jour où. D’un autre côté, la campagne, ce sont des routes à 70 ou 80 km/h, sans éclairages bien souvent et à partir de là, le casque aura moins de chance de vous sauver en cas d’accident.

Les jeunes, cible logique (et un peu facile)

Pourquoi les lycéens et les étudiants ? Parce qu'en 2024, selon le communiqué, les 18-24 ans comptent parmi les classes d'âge les plus exposées, avec 529 morts et 2 790 blessés graves en France métropolitaine. Précision qui a son importance : le document ne dit pas si ces chiffres concernent les seuls cyclistes et trottinettistes, ou tous les usagers de la route. Ça ne change rien au constat. Nous le voyons d’ailleurs tous les jours.

C'est aussi la génération de la trottinette et du vélo en libre-service. Celle qui a fêté ses 12 ans pile au moment où la loi a cessé de lui imposer le casque. Parce que oui, en France, l'obligation s'arrête aux moins de 12 ans. Après, débrouille-toi. Et à 19 ans, un casque à zéro euro reste le meilleur argument marketing qui soit (« gratuit » bat « protège ta tête » à tous les coups). C’est paradoxal mais c’est humain. Un peu comme chercher le gel douche le plus pur possible en s’enfilant clope sur clope.

Le casque n'est pas la sécurité routière

Maintenant, la partie qui fâche l'autre camp. Un casque correctement ajusté réduit de 60 à 70 % le risque de traumatisme crânien grave en cas de chute, rappelle l'association. C'est énorme. Mais c'est un chiffre sur la tête, en cas de chute. Pas sur le thorax, pas sur le bassin, pas sur ce qui se passe quand un pare-chocs arrive à 50 km/h sur vous ou qu’un poids lourd vous passe dessus, faute d’une vision sur son angle mort. Le casque réduit les conséquences dans des situations spécifiques. Il ne fait strictement rien sur les causes.

Et c'est là que le sujet devient glissant. À force de répéter que le casque sauve des vies, on finit par sous-entendre que celui qui n'en portait pas l'a un peu cherché. On a déjà vu des comptes officiels pointer l'absence de casque d'une victime avant même de s'interroger sur le conducteur d'en face. Teodoro Bartuccio, président fondateur de l'association, semble l'avoir compris : « nous ne voulons pas culpabiliser les jeunes », insiste-t-il. Bonne nouvelle. Mais un peu comme le gilet jaune de l’article dernier : oui c’est pratique, oui ça aide, mais non, ça ne suffit pas et ce n’est pas la solution miracle. D’ailleurs, si c’était si simple, les ADAS imposées dans les voitures permettraient d’atteindre le 0 accident mortel. Ce n’est pas le cas… CQFD

RDV samedi

L'opération est concrète, utile, et vaut mieux qu'une énième affiche dans le métro. Non, 1 000 casques ne sauveront pas 1 000 vies. Mais si quelques centaines de jeunes prennent l'habitude de boucler la jugulaire, et si quelques automobilistes lisent cet article jusqu'au bout, on aura déjà gagné quelque chose. De mon côté, j’irai y faire un tour pour vérifier ce qu’il en est.



Infos pratiques : samedi 10 octobre 2026, place de la Bastille (Paris), à partir de 14h. Réservé aux lycéens et étudiants sur présentation d'une carte étudiante valide. Un casque par bénéficiaire, dans la limite des 1 000 disponibles.