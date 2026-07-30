Vendre sa voiture à un professionnel : est-ce le bon plan ?

Faire la révision, passer le contrôle technique, prendre des photos, rédiger et poster son annonce… Vendre son auto soi-même nécessite de la préparation. Pourtant, ce n’est pas le plus compliqué puisqu’il faut ensuite prendre les appels, répondre à une multitude de questions, se dégager du temps pour un essai, tout en restant ferme lors de la négociation. Même lorsque l’on aime l’automobile, cette étape n’est pas toujours une partie de plaisir.

Dans ce cas, la seconde solution peut se révéler être une bonne alternative. Si vous achetez votre nouvelle auto chez un professionnel, il peut vous proposer une reprise de votre ancien véhicule. Il définit alors un prix en fonction de différents paramètres (modèle, année, kilométrage, état…), une date de reprise et bien sûr le montant. Souvent, ce dernier est soustrait du prix de votre nouvelle acquisition.

Le jour de la reprise, il vous faudra remplir un certificat de cession et fournir un certificat de situation administrative (anciennement non-gage) et l’affaire sera faite. Surtout, vous n’avez pas l’obligation de présenter un contrôle technique de moins de six mois. Une bonne nouvelle qui vous permet d’économiser environ 80 €, voire davantage si des réparations sont à réaliser.

Le rachat cash

Depuis plusieurs années, certains marchands proposent des reprises sans obligation d’achat à l’image d’Aramisauto. C’est aussi le cas en ligne via Rachat Express par exemple. Si la finalité reste la même que pour un professionnel plus classique, la méthode diffère quelque peu.

La première démarche se fait en ligne en sélectionnant l’année, la marque, le modèle ou directement l’immatriculation. Une estimation provisoire vous est envoyée dans les 24 ou 48 heures. Si ce premier montant convient, un second rendez-vous est pris chez un professionnel de l’automobile afin d’affiner le prix. Si la carrosserie ou l’habitacle présente des défauts, le montant pourra être revu à la baisse. À noter que le contrôle technique n’est pas non plus obligatoire dans ce cas de figure.

L’assurance d’être payé…

Le point épineux dans la vente d’une voiture à un particulier reste le paiement. Faux chèque de banque, faux virement, faux billets, les méthodes des malfrats sont de plus en plus ingénieuses. Dans le cadre d’une vente à un professionnel, ce risque n’existe tout simplement plus.

....d’une somme moins importante

Revendre sa voiture à un pro reste la solution la plus facile et la plus sûre. Toutefois, sachez que vous perdrez environ 15 %, parfois plus, par rapport à une vente auprès d’un particulier. Le confort a un prix.