Depuis le blocage du détroit d’Ormuz et l’augmentation des cours du pétrole qui s’est ensuivie, l’intérêt pour les voitures électriques s’est envolé, et pas seulement sur le marché du neuf. On ainsi déjà enregistré 123 000 immatriculations de voitures électriques d’occasion au premier semestre 2026, contre 175 000 sur l’ensemble de l’année 2025 !

Une accélération que constate aussi directement le site spécialisé La Centrale (même groupe que Caradisiac), qui le 13 septembre dernier faisait état d’une hausse de 150% des recherches de modèles "à piles"! Et l’entreprise de préciser que selon une étude Kantar qu’elle a commandée, "près de 6 Français sur 10 envisagent de changer de motorisation pour leur prochain véhicule afin de s'adapter à la hausse des prix du carburant."

Parmi les modèles plébiscités par les automobilistes à la recherche d’une alternative économique à l’usage pour leurs trajets quotidiens, on trouve les Renault Zoé, Peugeot e-208, Fiat 500, Dacia Spring et autres Renault Twingo e-tech. Des modèles devenus subitement nettement plus faciles à écouler du fait de la demande croissante, ainsi que le confiait récemment un professionnel à l’auteur de ces lignes : "c’est magique, d’un coup on a réussi à écouler toutes les bagnoles qu’on avait sur le dos depuis des mois."

50 000 voitures d'un coup!

Les lois du marché étant ce qu’elles sont, les cotes de ces modèles de deuxième (ou troisième) main repartent à la hausse à la faveur de l’accélération de la demande. Est-on alors condamné à se ruiner pour passer à l’électrique ? C’est là qu’intervient la bonne nouvelle : le marché devrait d’un coup se détendre début 2027, à la faveur de l’arrivée en occasion des 50 000 voitures immatriculées dans le cadre du tout premier leasing social, lancé en janvier 2024, lequel prévoyait des locations d’une durée de trois ans. La plupart de ces voitures seront restituées aux concessionnaires, qui vont les écouler soit à la vente soit pour une deuxième vague de location, avec des mensualités forcément avantageuses.

C’est le groupe Stellantis qui avait le mieux tiré son épingle du jeu à l’époque, avec 20 000 voitures livrées parmi lesquelles des Citroën ë-C3, Fiat 500e, Opel Corsa, Peugeot e-208, Jeep Avenger, et autres Opel Mokka. Renault n’était pas en reste avec des milliers de Zoé, Twingo (40€ par mois à l'époque!) et Mégane électriques immatriculées, sans oublier les Volkswagen ID.3, Nissan Leaf et autres Skoda Enyaq.

La disponibilité prochaine de ces véhicules récents va donner un coup d’accélérateur au marché, que confirmera à la rentrée 2028 l’arrivée de 50 000 autres voitures issues de la deuxième vague de leasing social. Soit 100 000 voitures électriques d’occasion disponibles dans les deux ans à venir. L’électrification du parc automobile français est en route, ce que confirme aussi un chiffre révélé par nos confrères des Echos cette semaine : sur la première quinzaine de septembre, les électriques ont représenté 43% des immatriculations de voitures neuves, à la faveur il est vrai de l’édition 2026 du leasing social, prévu là encore pour 50 000 voitures (si tout va bien).