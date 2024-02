Le leasing social démarre bien, avec à ce jour plus de 35 000 clients officiellement contactés par des concessionnaires pour des offres fermes, ainsi que le précisait le ministre de la transition écologique Christophe Béchu en début de semaine dernière. De ce fait, alors que les pouvoirs publics avaient initialement prévu de financer 25 000 voitures cette année, le chiffre final sera probablement bien supérieur.

dailymotion Renault: "la Mégane assure 60% de nos ventes de leasing social" (vidéo)

Cela devrait hélas entraîner un rabotage du bonus écologique, qui passerait de 5 000 à 4 000 € (on en saura plus une fois le remaniement ministériel enfin achevé), mais c’est une bonne nouvelle dans la mesure où cela permet à des automobilistes peu fortunés de disposer de voitures neuves et non polluantes. Pour les constructeurs automobiles, c’est aussi le jackpot car cela permet d’augmenter le nombre de visites en concession et de garnir le carnet de commandes. Tout le monde y gagne, donc.

Durant la soirée d’ouverture de Retromobile, Caradisiac a eu l’opportunité d’interroger Arnaud Belloni, directeur marketing monde de Renault, au sujet d'un dispositif gouvernemental dont les modalités d’application l’inquiétaient au début, mais dont il se dit finalement très satisfait du démarrage. « Ça marche très bien », se félicite-t-il, avec toutefois une surprise concernant la Twingo E-Tech à 40 € par mois, dont il pensait initialement qu’elle représenterait 80% des immatriculations. Or, c’est la Mégane E-Tech qui assure 60% des commandes, contre 40% à la citadine. Autre phénomène, le rajeunissement de la clientèle : les clients de Mégane ont 41 ans en moyenne, et ceux de Twingo 48 ans, alors que la clientèle moyenne des voitures neuves en France est de 56 ans.

Grâce à cela, mais aussi grâce au succès de la Clio qui en tant que thermique ne fait pas partie du programme de leasing social, Renault s’attend à un mois de janvier historique en termes de prises de commandes : « dans nos chiffres historiques, on ne retrouve pas ces performances-là ! », s’enthousiasme Arnaud Belloni. Autant d'éléments de contexte des plus favorables à quelques semaines du lancement de la Renault 5 électrique.