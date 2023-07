Voitures chinoises : des délais interminables pour certaines pièces détachées…

En proposant des prestations de bon niveau à des tarifs ultra-serrés, les marques automobiles chinoises sont parvenues à investir le marché européen à vitesse grand V. Hélas, l'absence de réseaux de distribution classique a un revers, notamment quand on a besoin de pièces détachées.

Le chef d'un atelier carrosserie agréé par les assurances nous a d'ailleurs alertés : "réparer certains modèles de ces nouvelles marques peut s'avérer compliqué. Je prends l'exemple très récent d'une MG ZS qui a subi un petit accrochage. Au moment de passer la commande d'un pare-chocs et d'un élargisseur d'aile avant, aucun délai ne m'a été annoncé. Et il m'a fallu attendre huit mois pour les recevoir. Le client, bien entendu, était très déçu. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et forcément, si l'on s'aperçoit au démontage qu'il faut remplacer autre chose comme un support quelconque, un radiateur, des canalisations ou un condenseur de climatisation, ça dure encore plus longtemps." Des aléas, qui selon lui, invitent certains réparateurs à refuser tout bonnement la prise en charge de ce type de véhicules pour éviter "l'effet ventouse" sur les parkings, les contraintes administratives et les coups de téléphone avec les fournisseurs de pièces, les clients, et les assurances. Imaginez la tête des automobilistes concernés...

Interrogé à ce sujet, un spécialiste du vitrage confirme : "il m'a fallu attendre cinq mois avant de récupérer un pare-brise pour une MG EHS. Pour que cela n'arrive plus, je les commandes désormais en avance, par quinzaines, mais tous mes confrères n'ont pas la possibilité de le faire. Il ne faut donc pas hésiter à appeler avant de choisir son réparateur. J'ai également des problèmes de fournitures de pièces avec BYD qui, faute de distributeurs en France pour l'instant, impose de se fournir en Allemagne. On connaît meilleure organisation."

Assurément, la prolifération de ces nouveaux modèles avant même que les marques n'aient créé un réseau de pièces détachées s'avère problématique. Pas de quoi tourner les talons pour de nombreux acheteurs potentiels, mais mieux vaut être prévenu et avoir un plan B au cas où la voiture serait immobilisée plusieurs semaines…