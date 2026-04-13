Voitures électriques : le retour du leasing social vous permettra peut-être d'acheter votre prochain auto

Le Premier ministre s’est exprimé vendredi dernier pour que la France réduise sa dépendance aux hydrocarbures et se tourne davantage vers l’énergie électrique.

Si le domaine du bâtiment tient une place prépondérante, celle de l’automobile est aussi d’une grande importance. De manière globale, c’est-à-dire tous secteurs confondus, « d’ici à 2030, le soutien à l’électrification sera multiplié par deux, et passera de 5,5 milliards d’euros à 10 milliards d’euros par an ».

Au sujet des transports, M. Lecornu souhaite, qu’à la même échéance, deux voitures neuves sur trois soient électriques et en augmenter la production annuelle de 400 000 en 2027 à 1 million en 2030.

Pour convaincre les automobilistes de s’acheter une voiture électrique, le gouvernement va agiter pour la troisième fois sa baguette magique : le leasing social. Dès ce mois de juin, le gouvernement va donner un coup de pouce pour financer « au moins » 50 000 véhicules électriques. Bien sûr, ce dispositif sera de nouveau destiné aux foyers modestes.

Ce n’est pas tout puisque 50 000 véhicules supplémentaires sont prévus pour certains métiers, notamment les « gros rouleurs » comme les aides à domiciles, les aides-soignants ou encore les artisans. Enfin, certaines entreprises comme les PME pourront profiter jusqu’à 100 000 euros d’aides pour convertir leur flotte de véhicules utilitaires et poids lourds.

Des Français qui rouleront en Made in France

Si le retour du leasing social est une bonne nouvelle pour les automobilistes pouvant en profiter, c’est aussi le cas pour nos constructeurs nationaux. En septembre dernier, Renault et Stellantis avaient raflé les deux tiers des ventes. Pour la marque au losange, « les mesures qui viennent en soutien de la demande aideront, d’autant que nous avons beaucoup investi pour la production de nos véhicules électriques et avons l’intention de continuer à investir en France ».

Les Citroën ë-C3, Peugeot ë-208, Fiat Grande Panda, Renault 5 et bien sûr la dernière Twingo vont en profiter pleinement et se livrer une bataille féroce pour obtenir la plus grosse part du gâteau. Les offres à moins de 150 €/mois devraient être nombreuses.