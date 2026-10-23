Après avoir consommé pendant plus de cent ans des voitures thermiques, nous n’avons d’autre choix que de passer à la mobilité électrique. D’ici à 2035, celles qui carburent à l’énergie fossile ne pourront plus être vendues neuves en Europe.

Pour d’autres raisons, notamment celle du coût de l’énergie, les VE connaissent une forte accélération. Malgré cela, vous êtes nombreux à chercher des réponses. Les recherches sur Google sur le sujet ont augmenté de 70 % et la requête « durée de vie batterie électrique » a bondi de 200 % !

La question est légitime puisque cet élément est facturé entre 4 000 et 20 000 € selon sa capacité et la technologie qu’il contient. Il est généralement garanti 8 ans ou 160 000 km, mais son coût peut en refroidir plus d’un.

Première bonne nouvelle, et non des moindres, la longévité de ces accumulateurs est élevée. La dernière analyse d’Arval, portant sur plus de 8 000 véhicules de 30 marques différentes, indique que l’état de santé (SOH – State of Health) des batteries reste élevé au fil des kilomètres :

93 % d’efficacité moyenne après 70 000 km

Près de 90 % après 200 000 km

En règle générale, la perte de capacité significative ou les pannes majeures interviennent rarement avant 200 000 kilomètres ou 1 000 cycles de charge complets. Les spécialistes estiment la durée de vie moyenne d’une batterie entre 15 et 20 ans, une longévité qui dépasse souvent celle du véhicule lui-même.

Hyundai, sur son site Internet assure : « Les batteries lithium-ion modernes perdent en moyenne 1,8 à 2,3 % de capacité par an. Après cinq ans, la plupart des véhicules conservent encore 85 à 90 % de leur autonomie initiale, ce qui constitue un indicateur fiable de la durée de vie globale. »

Une durée de vie qui dépend de la recharge

La durée de vie d’une batterie se mesure également en fonction du nombre de charges et décharges (un cycle étant équivalent à une charge complète de 0 % à 100 %). La majorité des voitures électriques sont équipées de batteries lithium-ion, or, ces batteries supportent au minimum 1 000 à 1 500 cycles de recharge avant d’atteindre le seuil de 80 %, soit, entre 200 000 et 500 000 km environ. C’est notamment pour cela qu’une voiture hybride rechargeable voit sa batterie s’user plus rapidement, car elle subit un stress cyclique beaucoup plus important.

Les recharges rapides dégradent davantage les batteries. Lors de l’achat d’un modèle d’occasion, il est important de connaître l’historique de son utilisation. Un exemplaire ayant principalement été rechargé à domicile à une puissance faible est à privilégier.

Il est parfois possible de connaître le SoH d’une auto, à l’image de Tesla qui le propose depuis début 2025. Lors de l’essai d’un Model 3 d’occasion (de 2020 affichant 109 000 km), nous avions obtenu un résultat de 86 %. De son côté, Renault l'affiche sur son site de revente Renew, Spoticar qui appartient au groupe Stellantis fait de même. Dans le cas d'un achat auprès d'un particulier, les réparateurs spécialisés, à l'image de Revolt ou de Doctor Watt, propose ce type de diagnostic. Les enseignes spécialisées n'émaillent pas encore le territoire, mais elles sont amenées à se développer. Dans tous les cas, il ne faut pas acquérir un VE sans cette information.

Enfin, la mise en place du « passeport batterie » à partir du 1er février 2027 permettra d’avoir accès à différentes informations : provenance des matériaux, empreinte carbone, composition chimique et surtout état de santé.