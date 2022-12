Volkswagen Golf VS Audi A3 : laquelle choisir en occasion ?

À votre gauche, la Volkswagen Golf 7, compacte star et modèle le plus vendu en Europe durant toute sa carrière, entre fin 2012 et début 2020. Un modèle généraliste "plus", comprenez par là qu'il se voulait un peu plus haut de gamme qu'une Renault Mégane ou une Ford Focus, par exemple.

À votre droite, l'Audi A3 de 3e génération. Un modèle, cette fois-ci, et sans ambiguïté aucune, premium. Il s'est lui aussi très bien vendu durant ses 7 ans et quelques de carrière. Et l'A3 avait même été le premier modèle premium compact, à la sortie en 1996 de la première génération, montrant le chemin aux BMW Série 1 et Mercedes Classe A ensuite.

Mais Volkswagen et Audi, c'est la même maison. La Golf et l'A3 reposent donc, sans que tout le monde le sache forcément, sur des dessous identiques. Même plateforme MQB, mêmes motorisations et boîtes, mêmes trains roulants et architecture électronique.

La compacte aux anneaux apporte en plus, sur le papier, une finition encore plus léchée, des équipements encore plus technologiques, des motorisations de pointe. Nombre d'éléments qui justifient un tarif plus élevé en neuf que la Golf, et un surcoût qui se retrouve aussi sur le marché de la seconde main.

Mais finalement, si les deux propositions utilisent les mêmes ingrédients, pourquoi au final choisir la recette vendue le plus cher ? Si la Golf fait aussi bien, la raison voudrait qu'on la privilégie. Nous avons donc défini quelques critères de comparaison, afin de les départager.

Le look/les carrosseries

Commençons par l'aspect le plus subjectif. On a coutume de dire qu'on ne discute pas les goûts et les couleurs, mais chacun s'accordera à reconnaître que d'un côté comme de l'autre, c'est plutôt classique.

La Golf 7 est l'archétype de la berline compacte avec laquelle rien ne dépasse. Ses proportions sont équilibrées, ses lignes très consensuelles. Aucune originalité et l'on sent bien qu'elle a été dessinée pour ne choquer personne, et plaire au plus grand nombre, une constante pour toutes les générations. Et ça fonctionne, manifestement, car elle a toujours été un best-seller, même si le look n'est pas l'unique critère d'achat.

Concernant l'Audi 3, c'est globalement... la même chose ! Très classique dans sa forme, elle s'inscrit parfaitement dans l'identité stylistique de la marque aux anneaux, qui veut que l'on se souvienne de modèles classiques, mais classes, qui évoluent par petites touches générations après génération, sans démoder les précédentes. Elle arbore cependant une calandre un peu plus statutaire, et des signatures lumineuses à LED plus travaillées.

La Golf, pour se démarquer, offre une variante de carrosserie 3 portes aux volumes identiques à la 5 portes, mais surtout un break SW, plus long de 31 cm que la berline et au coffre généreux de 605 litres, contre 380. On ne trouve rien de comparable chez Audi, mais une variante 3 portes, qui est 7 cm plus courte que la 5 portes Sportback (4,24 m contre 4,31 m), et au volume de coffre moindre (365 litres contre 380), tandis qu'une version "berline 4 portes" à malle de coffre offre 425 litres de volume grâce à ses 4,45 m de long (+ 14 cm par rapport à la Sportback). Les deux proposent aussi une version découvrable, pour profiter du soleil.

Verdict : égalité sur le style, qu'on ne jugera pas, mais avantage à la Golf pour sa version break SW, très pratique. Plus que la berline 4 portes côté A3.

La qualité de finition/fabrication

Soyons clairs, la Golf est douée à ce chapitre. Elle propose un habitacle habillé de matériaux de qualité, avec des plastiques rembourrés presque partout, sauf en partie basse de planche de bord, mais ça, c'est le cas pour toute la concurrence. Les assemblages sont de très bonne facture, sauf parfois au niveau de la jonction entre haut et bas de la planche de bord, au milieu de la console centrale. Et rien ne bouge sur la grande majorité des exemplaires.

Du côté de l'A3, c'est encore mieux. Pas "beaucoup" mieux, mais clairement un cran au-dessus tout de même. Il faut bien justifier le tarif ! Et si le dessin et la présentation sont tout aussi classiques que dans la Golf, les détails sont encore plus soignés. Les aérateurs ronds avec commande d'ouverture/fermeture en leur centre sont plus évolués. L'accoudoir coulissant est amélioré au niveau de ses butées (moins bruyant), et l'écran multimédia est motorisé et sort de la planche de bord à la demande.

Les assemblages, eux, sont encore plus millimétriques et soignés. C'est simple, sobre, mais extrêmement soigné, c'est certain. Là aussi, comme pour la Golf, l'actuelle génération d'A3, certes plus moderne dans le dessin, a régressé.

Verdict : même si la Golf 7 ne démérite pas, sa cousine premium fait indubitablement mieux en matière de présentation et de qualité de finition.

Les équipements

Ce qui caractérise les modèles premium, c'est aussi la possibilité de disposer d'équipements plus technologiques et avant-gardistes que les modèles généralistes. L'A3 en propose-t-elle donc plus que la Golf, qualifiée à sa sortie par nos soins de premium, justement.

Car elle proposait de série ou en option un haut niveau de raffinement, avec par exemple la possibilité d'avoir un châssis piloté à plusieurs modes d'amortissement, un système multimédia 8 pouces tactile à disque dur 64 Go, le freinage automatique à détection d'obstacle, la reconnaissance des panneaux, l'alerte de véhicule dans l'angle mort, le régulateur de vitesse adaptatif. Une dotation que la version restylée de 2017 a encore améliorée, avec un système multimédia 9,2 pouce tactile à commande gestuelle (l'écran détecte l'approche de la main et ouvre des menus), la détection des piétons par le système de freinage d'urgence automatique, les optiques à LED, l'entrée et démarrage sans clé, la réplication de smartphone (système CarNet), ou encore l'instrumentation 100 % numérique.

Mais oui, l'Audi A3 va plus loin encore. Mais pas au début, où elle ne fait pas mieux que la Golf, sauf en proposant le système MMI pour gérer le multimédia (molette entre les sièges). Mais au restylage, elle introduit le système de conduite autonome dans les embouteillages, les feux Matrix LED, le MMI amélioré avec molette tactile (MMI TOuch) qui reconnaît les lettres qu'on écrit dessus. Par ailleurs, l'instrumentation numérique apparaît aussi, ainsi que la suspension pilotée Magnetic Ride.

Verdict : de peu, l'A3 surpasse la Golf dans ses possibilités d'équipements high-tech. Mais elle le fait cher payer, et en option le plus souvent, bien sûr...

Les moteurs

Que ce soit la Golf ou l'A3, le choix est plus que large au niveau des motorisations disponibles, surtout en essence, mais aussi en diesel.

Les différences se situent aux extrémités. Ainsi, la Golf débute propose en entrée de gamme des moteurs à la puissance plus modeste, tandis qu'en haut de gamme, l'A3 s'affiche en habits sportifs RS3, avec un 5 cylindres surpuissant.

Du côté de la Golf, on a donc : un 1.2 TSI en 85 ch, un 1.2 TSI 105/110 ch, un 1.0 TSI 110/115 ch, un 1.4 TSI 122/125 ch, un 1.4 TSI 140 ch, puis 150 ch ACT (avec désactivation de 2 cylindres sur 4), et un 1.5 TSI 130/150 depuis le restylage. Plus puissantes sont les versions GTI et GTI Performance, qui utilisent un 2.0 TSI de 220/230 ch, ou 265 ch. Et enfin la version de pointe est la Golf R et ses 300/310 ch qui sortent du même 2.0 TSI.

En diesel, la Golf offre un 1.6 TDI 90 ou 105/110 ch, et un 2.0 TDI 150 ch, qui est décliné en GTI TDI 184 ch, la plus puissante des Golf diesel de l'époque.

Mais ce n'est pas tout, la Golf 7 a aussi existé en version Multifuel E85 avec un 1.4 TSI 125 ch, en GNV avec un 1.4 TSI 110 ch, en hybride rechargeable GTE avec le 1.4 TSI de 204 ch cumulés, et en e-Golf 100 % électrique de 115 ch.

L'Audi A3, elle zappe les moteurs essence et diesels les moins puissants. Elle existe donc en 1.2 TFSI 105 ch, 1.0 TFSI 116 ch, 1.4 TFSI 122 et 140 ch, 1.5 TFSI 150, et ajoute, par rapport à la Golf, un 1.8 TFSI 180 ch et un 2.0 TFSI 190 ch.

Les versions S3 disposent d'un 2.0 TFSI de 300 ou 310 ch, tandis que la RS3 utilise le 5 cylindres 2.5 de 367 puis 400 ch au restylage.

En diesel, sont utilisés le 1.6 TDI 110 ch, le 2.0 TDI 150 ch et 184 ch.

Et enfin, on trouve la version e-Tron et son 1.4 TFSI de 204 ch de puissance cumulée.

Verdict : même si l'A3 propose une version de pointe plus puissante, avec la RS3, c'est bel et bien la Golf qui propose le plus de choix au niveau des moteurs, avec des puissances plus modestes pour ceux qui n'ont pas besoin de chevaux, mais aussi des versions électriques ou même Multifuel compatible avec l'E85.

Les prestations routières

Avec une plateforme commune, les différences entre les deux modèles sont ténues. Il faut cependant noter que les versions de moins de 122 ch disposent, sur la Golf, d'un train arrière à essieu de torsion. À partir de 122 ch, on passe au train arrière multibras. Mais c'est pareil pour l'Audi A3 ! Cela dit, les différences entre les deux sont ténues, et les moteurs les moins puissants étant limités en performance, le multibras n'est pas nécessaire. Il apporte surtout un surcroît de confort, en maîtrisant mieux les mouvements de caisse transversaux.

Les qualités de filtration des bruits de roulement et d'air sont comparables, l'insonorisation globale est bien réalisée, que ce soit sur la Golf ou l'A3. Cette dernière dispose d'un peu plus d'insonorisants, mais à l'utilisation, ce n'est pas flagrant.

Au niveau du confort global, la Golf marque des points, essentiellement parce que les modèles vendus disposent, en moyenne, de jantes un peu plus petites que sur l'A3, et l'on sait que plus les jantes sont grandes, plus les trépidations sur mauvais revêtement apparaissent. Mais c'est à la marge, la compacte aux anneaux se révélant aussi légèrement plus précise que la Golf.

Verdict : sans surprise, les différences sont marginales, et on renvoie les deux modèles dos à dos. La Golf est un peu plus confortable, l'A3 un peu plus dynamique.

Les prix : le premium fidèle à lui-même

Là où se situe une vraie différence, c'est sur les tarifs. En effet, le côté premium de la compacte aux anneaux se retrouve clairement dans les prix des annonces.

Ainsi, le premier prix pour une A3, à moteur équivalent à une Golf, est de 9 500/10 000 €, pour un modèle diesel 1.6 TDI 105, qui affiche déjà 200 000 km ! Et en essence, le premier prix est à 11 000 € minimum, pour un modèle 1.2 TFSI 105 de plus de 150 000 km. Cela représente en diesel 66 % de décote maxi, et en essence - 57 %.

Pour la Golf 7, le premier prix en diesel, c'est 8 000 € pour le même moteur, soit 70 % de décote maxi. Et en essence, on se situe à 9 500 € pour un 1.2 TSI 105 de 2013 et 160 000 km mini. Soit une décote de - 62 %.

Et on observe, que quel que soit le modèle, l'année, le moteur, la finition, l'Audi A3 décote en moyenne moins vite, et perd moins de valeur. La différence est en moyenne de 5 points de décote en moins pour cette dernière.

Ainsi, une A3 2.0 TDI 150 de 2018 en finition S Line de 2016 s'affiche en moyenne à 21 000 €, soit - 41 %. Une Golf 2.0 TDI 150 de 2016 aussi, en finition Confortline s'affiche en moyenne à 16 500 €, soit - 47 %.

Verdict : ici il n'y a pas photo, l'A3 est plus onéreuse que la Golf. À la fois en prix affiché, et en décote plus lente. Cela dit, c'est bon pour la revente. Mais il faut mettre le prix au départ.

LE BILAN

Très sincèrement, à moins de privilégier absolument un équipement technologique en particulier, ou une image de marque un peu supérieure, il n'y a aucun intérêt à choisir l'Audi A3 plutôt que la Golf. Cette dernière est pour le moins homogène, et s'affiche à des tarifs bien plus abordables. Ses prestations sont très proches de celles de la compacte aux anneaux. Et nous n'avons pas évoqué la fiabilité et les coûts d'entretien. La première est 100 % équivalente, puisque les deux utilisent les mêmes organes, et les seconds seront supérieurs pour l'A3, tout comme les coûts en assurance. Cela ne fait qu'enfoncer le clou.