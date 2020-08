Volkswagen : une nouvelle génération de Passat confirmée

La Passat a fait face au même dilemme que d'autres modèles du segment : Ford Mondeo, Opel Insignia, Renault Talisman... si certaines vont disparaître, comme la Talisman, d'autres vont finalement bien être renouvelées, malgré la baisse importante de popularité des grandes routières de marques généralistes, qui sont délaissées au profit des grands SUV.

L'allemande aurait donc dû passer à la trappe, mais elle aurait été sauvée et une neuvième génération serait ainsi en préparation pour 2023 selon Autocar, avec, et c'est inédit, la possibilité pour Volkswagen d'offrir une variante 100 % électrique (qui pourrait être la version de série de l'ID Vizzion) aux côtés des thermiques et hybrides rechargeables.

Cette Passat restera sur une plateforme MQB très évoluée, que l'on retrouvera aussi sur la Skoda Superb. Produite en break comme en berline, la Passat, qui est un des modèles désormais emblématiques de Volkswagen, va donc poursuivre sa carrière au moins jusqu'à la fin de la décennie prochaine.