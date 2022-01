Votre pare-brise va bientôt devenir un écran connecté

De plus en plus de constructeurs proposent des affichages tête haute sur leur modèle. Cette technologie offre des performances de plus en plus importantes avec l’affichage de la vitesse, des aides à la conduite ou de la navigation, le plus souvent en couleurs. Certaines marques à l’image de Hyundai vont encore plus loin avec même de la réalité augmentée comme c’est le cas à bord de la Ioniq 5.

Mais tout cela pourrait encore s’accélérer puisqu’une start-up toulousaine, dénommée Eyelights, qui a récemment créé un accessoire pour moto permettant au conducteur d'afficher des informations sur le casque va prochainement s'attaquer au marché de l’automobile. Pour cela, cette société vient de signer un partenariat avec un fournisseur japonais de pare-brise pour produire à grande échelle des pare-brise augmentés.

Le but est de transformer le pare-brise en écran géant afin de supprimer la plupart des écrans présents traditionnellement dans les véhicules. À la place, les indications du GPS ou de systèmes d'aide à la conduite pourraient s'afficher sur le pare-brise, grâce à une technologie de réalité augmentée. Le conducteur pourra se concentrer sur la conduite en projetant par exemple les instructions du GPS sur le pare-brise : une flèche demandant de tourner à gauche s'affichera à quelque 50 mètres devant le véhicule.

Il y a quelques mois, Eyelights a franchi un nouveau palier en signant un accord avec l'entreprise japonaise AGC, l'un des leaders mondiaux de la fabrication de pare-brise. La prochaine étape est de se rapprocher des constructeurs automobiles. Des négociations sont actuellement en cours avec Mercedes et Renault. Le CES devrait permettre à cette société d’augmenter ses clients potentiels.