Vous êtes courageux ? Cette sportive française saura vous récompenser

Si la première Peugeot 308 n’est qu’une 307 améliorée, la seconde bénéficie d’une plate-forme entièrement nouvelle, l’EMP2. Apparue en 2013, cette compacte se signale par une structure très rigide et légère : la version de base ne dépasse pas 1 075 kg. Fou, non ? D’autant que cet allègement n’a pas lieu au détriment de la sécurité passive, qui est au top.

Côté trains roulants, la nouvelle 308 peaufine les épures simples de sa devancière : jambes de force à l’avant, essieu de torsion à l’arrière. Les commentaires sont élogieux même si des rivales sont plus raffinées (mais pas plus efficaces) base idéale pour une sportive. La première variante épicée de la sochalienne est dévoilée en 2014 : c’est la GT. Sous le capot, elle accueille une vieille connaissance : le THP 1,6 l.

Celui de la 208 GTI mais adapté aux dernières normes de dépollution (Euro 6), et boosté à 205 ch (285 Nm de couple). La poids ne dépassant pas 1 200 kg, la 308 GT file gentiment : 235 km/h au maxi, 7,5 sec sur le 0 à 100 km/h et 27,9 sec sur le 1 000 m départ arrêté. Pas mal ! Les trains roulants s’affermissent (+20 % à l’avant et + 10 % à l’arrière), s’abaissent de 7 mm à l’avant et 10 mm à l’arrière, et se montent sur des pneus en 225/40 par 18 (Michelin Pilot Sport 3).

Un break SW est aussi proposé, mais pas d’autre boîte que l’unité manuelle à six rapports. Le prix est bien placé à 30 450 €, soit 36 900 € actuels selon l’Insee. Une somme qui inclut un équipement riche comprenant les jantes de 18 pouces, la clim bizone, la sellerie mixte cuir/tissu ou encore le GPS. Une variante diesel moins sportive existe, qui a droit a une boîte automatique, elle...

Peugeot ne nourrit pas de grandes ambitions sur la 308 GT (il en ira diffremment avec la GTI) puisque selon le constructeur, elle ne doit elle ne doit pas représenter plus de 3 % des ventes. Pourtant elle connaît son petit succès à tel point qu'elle est restylee en 2017. A cette occasion son moteur essence grimpe à 225 ch. Cette 308 GT tire sa révérence en 2021 remplacé par une autre 308 beaucoup plus lourde.

Combien ça coûte ?

En très bon état une 308 GT 205 ch totalisant environ 200 000 km se déniche dès 6 000 € en berline essence. A 7 500 €, on peut trouver de belles autos qui s'en tiennent à 150 000 km. Ensuite, à mesure que le kilométrage baisse, les prix augmentent de façon exponentielle : un exemplaire de 100 000 km réclamant près de 10 000 €. Les 225 ch, plus rares et plus récentes coûtent environ 2 500 € supplémentaires, contre de 500 € à 1 000 € pour le break.

Quelle version choisir ?

Une 205 ch bien entretenue constituera un bon choix, même à fort kilométrage si elle est parfaitement fonctionnelle (si, si ça existe).

Les versions collector

Il est peu probable que la 308 GT devienne un collector mais enfin un exemplaire en parfait état d'origine et affichant un kilométrage ridicule pourrait un jour susciter de l'intérêt.

Que surveiller ?

Bien amélioré, le moteur THP vaut mieux que sa réputation. Sérieusement entretenu, par exemple avec des vidanges tous les 15 000 km maxi, il passe les 200 000 km sans ennui majeur. Néanmoins il conserve quelques points faibles, mais moins qu'avant comme la chaîne de distribution qui se détend : on peut la changer préventivement à 100 000 km si elle fait du bruit pour s'éviter des ennuis.

Subsistent également des ennuis de segmentation mais là encore de façon bien moins fréquente que sur les anciennes versions de ce bloc. On surveillera également l'état de la boîte à eau ainsi que l'encrassement des soupapes.

Globalement le 225 ch évite la majorité de ces problèmes. Pour le reste, la 308 GT est une voiture bien fabriquée qui résiste bien aux années, malgré bien des bugs de l'écran central...

Sur la route

à bord il faut s'habituer à l'instrumentation surélevée mais celle-ci est quand même mieux faite que celle des 308 actuelles. OK le contour tournant dans le mauvais sens et quand même assez aberrant. Mais la position de conduite est bien étudiée et le siège confortable. Par ailleurs, le moteur THP 205 se révèle plaisant à l'usage.

Souple et très punchy à mi-régime, il offre de bonnes performances même s'il n'aime pas tellement flirter avec la zone rouge. Il s'accompagne d'une boîte de vitesse fort plaisante à manier et bien étagée, ce qui ne gâche rien.

Cela dit la grande qualité de la 308, c'est son châssis. Direction consistante et rapide, train avant très précis, amortissement parfait on prend beaucoup de plaisir amener rapidement cette compacte. Surtout que le confort demeure excellent. Silencieuse, la 308 GT est aussi très plaisante sur long parcours et elle ne consomme pas beaucoup : 7,5 l/100 km en moyenne.

L'alternative youngtimer

Peugeot 309 SX / XS (1987 – 1993)

Sorte de 205 rallongée, la 309 est la première compacte de Peugeot. Bien conçue, elle rencontre un joli succès et se décline dès 1987 en versions SX (5 portes) et XS (3 portes) à présentation sportive. Son moteur XU 1,6 l de 80 ch lui garantit de belles performances car elle est légère (près de 180 km/h en pointe) et plutôt aérodynamique (Cx de 0.33). Il s'agit d'abord d'une série limitée, ensuite intégrée à la gamme en 1988 avec 92 ch sous le capot.

Le mieux arrive lors de la mise à jour de 1989 où un moteur 1,9 l de 105 ch allié à un train avant triangulé inspiré de celui de la GTI rend la 309 SX (ou XS) encore plus performante et surtout plus efficace. A cette occasion, elle bénéficie également d'une finition améliorée d'un tableau de bord moins laid et d'un nouvel hayon enfin étanche. Pas du luxe ! La 309 disparaît en 1993. À partir de 6 000 €.

Peugeot 308 II GT (2014) : la fiche technique

Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 598 cm3

Alimentation : injection directe, turbo

Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)

Transmission : boîte 6 manuelle, traction

Puissance : 205 ch à 6 000 tr/min

Couple : 285 Nm à 1 750 tr/min

Poids : 1 200 kg

Vitesse maxi : 235 km/h (donnée constructeur)

0 à 100 km/h : 7,5 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Peugeot 308 II GT, rendez-vous sur le site de La Centrale.