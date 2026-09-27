Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Peugeot 308 (2e Generation)

Voiture plaisir à petit prix

Vous êtes courageux ? Cette sportive française saura vous récompenser

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

0  

Châssis de référence, moteur performant, grand agrément de conduite, la Peugeot 308 II GT n’est pas bien chère, pourtant. En cause, une mauvaise réputation de fiabilité. Mais vous allez voir que la situation n’est pas si dramatique, et que de bonnes affaires sont possibles dès 6 000 €.

Vous êtes courageux ? Cette sportive française saura vous récompenser

Si la première Peugeot 308 n’est qu’une 307 améliorée, la seconde bénéficie d’une plate-forme entièrement nouvelle, l’EMP2. Apparue en 2013, cette compacte se signale par une structure très rigide et légère : la version de base ne dépasse pas 1 075 kg. Fou, non ? D’autant que cet allègement n’a pas lieu au détriment de la sécurité passive, qui est au top.

Côté trains roulants, la nouvelle 308 peaufine les épures simples de sa devancière : jambes de force à l’avant, essieu de torsion à l’arrière. Les commentaires  sont élogieux même si des rivales sont plus raffinées (mais pas plus efficaces) base idéale pour une sportive. La première variante épicée de la sochalienne est dévoilée en 2014 : c’est la GT. Sous le capot, elle accueille une vieille connaissance : le THP 1,6 l.

Sportive, certes, mais discrète et de bon ton, la Peugeot 308 GT en 2014. 
Sportive, certes, mais discrète et de bon ton, la Peugeot 308 GT en 2014. 

Celui de la 208 GTI mais adapté aux dernières normes de  dépollution (Euro 6), et boosté à 205 ch (285 Nm de couple). La poids ne dépassant pas 1 200 kg, la 308 GT file gentiment : 235 km/h au maxi, 7,5 sec sur le 0 à 100 km/h et 27,9 sec sur le 1 000 m départ arrêté. Pas mal ! Les trains roulants s’affermissent (+20 % à l’avant et + 10 % à l’arrière), s’abaissent de 7 mm à l’avant et 10 mm à l’arrière, et se montent sur des pneus en 225/40 par 18 (Michelin Pilot Sport 3).

Pas plus d'ostentation à l'arrière qu'à l'avant sur la Peugeot 308 GT en 2014. Notez le dessin des jantes spécifiques, donnant l'impression qu'elles sont déjà rayéees.
Pas plus d'ostentation à l'arrière qu'à l'avant sur la Peugeot 308 GT en 2014. Notez le dessin des jantes spécifiques, donnant l'impression qu'elles sont déjà rayéees.

Un break SW est aussi proposé, mais pas d’autre boîte que l’unité manuelle à six rapports. Le prix est bien placé à 30 450 €, soit 36 900 € actuels selon l’Insee. Une somme qui inclut un équipement riche comprenant les jantes de 18 pouces, la clim bizone, la sellerie mixte cuir/tissu ou encore le GPS. Une variante diesel moins sportive existe, qui a droit a une boîte automatique, elle...

La Peugeot 308 GT est aussi proposée en breka SW, rallongée de 33 cm (4,58 m au total) dont 11 cm juste pour l'empattement (2,73 m). Le coffre passe ainsi de 1 300 l à 1 660 l au maxi : belle valeur.
La Peugeot 308 GT est aussi proposée en breka SW, rallongée de 33 cm (4,58 m au total) dont 11 cm juste pour l'empattement (2,73 m). Le coffre passe ainsi de 1 300 l à 1 660 l au maxi : belle valeur.

Peugeot ne nourrit pas de grandes ambitions sur la 308 GT (il en ira diffremment avec la GTI) puisque selon le constructeur, elle ne doit elle ne doit pas représenter plus de 3 % des ventes. Pourtant elle connaît son petit succès à tel point qu'elle est restylee en 2017. A cette occasion son moteur essence grimpe à 225 ch. Cette 308 GT tire sa révérence en 2021 remplacé par une autre 308 beaucoup plus lourde.

Fin 2017, la Peugeot 308 GT est très légèrement modifiée (boucliers, grille de calandre), et la puissance grimpe à 225 ch.
Fin 2017, la Peugeot 308 GT est très légèrement modifiée (boucliers, grille de calandre), et la puissance grimpe à 225 ch.

Combien ça coûte ?

En très bon état une 308 GT 205 ch totalisant environ 200 000 km se déniche dès 6 000 € en berline essence. A 7 500 €, on peut trouver de belles autos qui s'en tiennent à 150 000 km. Ensuite, à mesure que le kilométrage baisse, les prix augmentent de façon exponentielle : un exemplaire de 100 000 km réclamant près de 10 000 €. Les 225 ch, plus rares et plus récentes coûtent environ 2 500 € supplémentaires, contre de 500 € à 1 000 € pour le break.

A l'arrière, la mise à jour de 2017 apporte surtout à la 308 GT des feux aux coloris plus foncés...
A l'arrière, la mise à jour de 2017 apporte surtout à la 308 GT des feux aux coloris plus foncés...

Quelle version choisir ?

Une 205 ch bien entretenue constituera un bon choix, même à fort kilométrage si elle est parfaitement fonctionnelle (si, si ça existe).

Le break 308 GT est également retouché fin 2017, et là encore, ça reste très léger. Les feux...
Le break 308 GT est également retouché fin 2017, et là encore, ça reste très léger. Les feux...

Les versions collector

Il est peu probable que la 308 GT devienne un collector mais enfin un exemplaire en parfait état d'origine et affichant un kilométrage ridicule pourrait un jour susciter de l'intérêt.

Bien entretrenu, le THP de la Peugeot 308 GT est plus fiable que ne le suggère sa réputation, surtout en 225 ch.
Bien entretrenu, le THP de la Peugeot 308 GT est plus fiable que ne le suggère sa réputation, surtout en 225 ch.

Que surveiller ?

Bien amélioré, le moteur THP vaut mieux que sa réputation. Sérieusement entretenu, par exemple avec des vidanges tous les 15 000 km maxi, il passe les 200 000 km sans ennui majeur. Néanmoins il conserve quelques points faibles, mais moins qu'avant comme la chaîne de distribution qui se détend  : on peut la changer préventivement à 100 000 km si elle fait du bruit pour s'éviter des ennuis.

Subsistent également des ennuis de segmentation mais là encore de façon bien moins fréquente que sur les anciennes versions de ce bloc. On surveillera également l'état de la boîte à eau ainsi que l'encrassement des soupapes.

Globalement le 225 ch évite la majorité de ces problèmes. Pour le reste, la 308 GT est une voiture bien fabriquée qui résiste bien aux années, malgré bien des bugs de l'écran central...

La Peugeot 308 GT étonne par son châssis remarquable, vif, précis et sûr, tout en préservant le confort. Le moteur, certes performant, manque toutefois de caractère. Mais l'agrément de conduite est grand !
La Peugeot 308 GT étonne par son châssis remarquable, vif, précis et sûr, tout en préservant le confort. Le moteur, certes performant, manque toutefois de caractère. Mais l'agrément de conduite est grand !

Sur la route

à bord il faut s'habituer à l'instrumentation surélevée mais celle-ci est quand même mieux faite que celle des 308 actuelles. OK le contour tournant dans le mauvais sens et quand même assez aberrant. Mais la position de conduite est bien étudiée et le siège confortable. Par ailleurs, le moteur THP 205 se révèle plaisant à l'usage.

Belle finition mais ergonomie étrange pour le tableau de la Peugeot 308 GT, ici en 2014. Ce sera pire sur sa descendante !
Belle finition mais ergonomie étrange pour le tableau de la Peugeot 308 GT, ici en 2014. Ce sera pire sur sa descendante !

Souple et très punchy à mi-régime, il offre de bonnes performances même s'il n'aime pas tellement flirter avec la zone rouge. Il s'accompagne d'une boîte de vitesse fort plaisante à manier et bien étagée, ce qui ne gâche rien.

Très bons sièges avant pour la Peugeot 308 GT, par ailleurs fort spacieuse en SW. C'est plus juste en berline pour les jambes des passagers arrière.
Très bons sièges avant pour la Peugeot 308 GT, par ailleurs fort spacieuse en SW. C'est plus juste en berline pour les jambes des passagers arrière.

Cela dit la grande qualité de la 308, c'est son châssis. Direction consistante et rapide, train avant très précis, amortissement parfait on prend beaucoup de plaisir amener rapidement cette compacte. Surtout que le confort demeure excellent. Silencieuse, la 308 GT est aussi très plaisante sur long parcours et elle ne consomme pas beaucoup : 7,5 l/100 km en moyenne.

 

L'alternative youngtimer

Peugeot 309 SX / XS (1987 – 1993)

Comme la 308, la Peugeot 309 SX joue sur sa légèreté pour offrir de belles performances. La 1,9 l est même très efficace avec son train avant triangulé. Ici en 1989.
Comme la 308, la Peugeot 309 SX joue sur sa légèreté pour offrir de belles performances. La 1,9 l est même très efficace avec son train avant triangulé. Ici en 1989.

Sorte de 205 rallongée, la 309 est la première compacte de Peugeot. Bien conçue, elle rencontre un joli succès et se décline dès 1987 en versions SX (5 portes) et XS (3 portes) à présentation sportive. Son moteur XU 1,6 l de 80 ch lui garantit de belles performances car elle est légère (près de 180 km/h en pointe) et plutôt aérodynamique (Cx de 0.33). Il s'agit d'abord d'une série limitée, ensuite intégrée à la gamme en 1988 avec 92 ch sous le capot.

Le mieux arrive lors de la mise à jour de 1989 où un moteur 1,9 l de 105 ch allié à un train avant triangulé inspiré de celui de la  GTI rend la 309 SX (ou XS) encore plus performante et surtout plus efficace. A cette occasion, elle bénéficie également d'une finition améliorée d'un tableau de bord moins laid et d'un nouvel hayon enfin étanche. Pas du luxe ! La 309 disparaît en 1993. À partir de 6 000 €.

Peugeot 308 II GT (2014) : la fiche technique

  • Moteur : 4 cylindres en ligne, 1 598 cm3
  • Alimentation : injection directe, turbo
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, triangles, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV), essieu de torsion, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle, traction
  • Puissance : 205 ch à 6 000 tr/min
  • Couple : 285 Nm à 1 750 tr/min
  • Poids : 1 200 kg
  • Vitesse maxi : 235 km/h (donnée constructeur)
  • 0 à 100 km/h : 7,5 secondes (donnée constructeur)

> Pour trouver des annonces de Peugeot 308 II GT, rendez-vous sur le site de La Centrale.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Peugeot 308 (2e Generation)

Peugeot 308 (2e Generation)

SPONSORISE

Achetez votre Peugeot 308 (2e Generation)

En occasion avec Logo La Centrale

Toutes les annonces d'occasion Peugeot 308 (2e Generation)

Avis Peugeot 308 (2e Generation)

18 /20

308 (2e Generation) II (2) 2.0 BLUEHDI 180 S&S GT EAT8 (2019)

Par FOLIUTUS le 23/12/2023

Ayant roulé en Peugeot depuis 30 ans je peux dire sans réserve que c'est auto tient le pavé et donne vraiment beaucoup de plaisir.C'est l'une de mes meilleurs auto jamais eu.Elle n'a que des qualités.

16 /20

308 (2e Generation) II 2.0 BLUEHDI 150 S&S ALLURE EAT6 (2015)

Par Monclar47 le 07/12/2023

Apres une 308 I 1.6 e-HDi de 115 cv de 1er génération qui m'a lâché à 225000 km pour cause d'injecteur et turbo HS, j'ai trouvé une magnifique 308 II SW de 2015 en finition Allure et avec le 2.0 Blue HDi de 150 cv en EAT 6 (première fois en auto pour moi) et j'en suis ravie. Chassis au petits oignons, rigoureuse, se placant très bien dans les virages et le tout, en étant confortable. Ce que j'aime au niveau de la boite c'est le fait de pouvoir passé en séquentielle pour pouvoir s'amuser sur des petites routes (du genre route du Morvan ou du Cantal!). Ce que je trouve un peu pénible et qu'il n y a pas de bouton dédié pour le chauffage. Obligé de quitter les yeux de la route pour pouvoir le régler ! Pour un 150 Cv, à allure raisonnable, j'arrive à descendre en dessous de 6l ce qui est pas mal pour ce genre de moteur.Comme tout le monde, j'ai eu mon lot de déconvenue avec le réservoir de Cérine et de son injecteur. Mais, j'ai eu de la chance car les deux sont passés sous garantie total grace à mon garagiste.Bref, ma meilleur voiture, pour l'instant.

18,4 /20

308 (2e Generation) II (2) 2.0 BLUEHDI 180 S&S GT EAT8 (2019)

Par  le 06/12/2023

Voiture parfaite en tout point: accélération, confort et tenu de route parfaite.Je fais beaucoup de kms par an et jamais une seul réparation en 3 ans.Je fais du 6.2 au 100 sur national et ville.Elle est full option et vraiment je la trouve au top sur neige ou pluie, je n'ai jamais glissé contrairement à beaucoup de berline allemande que j'ai pu croiser dans la neige....Bref je suis vraiment impressionné pour une française. Beaucoup de personne l'ont déjà demandé si elle était à vendre...même certain garage.Un conseil garder la bien car a ce que l'on m'a dis la dernière GT Line de Peugeot sera rare sur le marche en 180 ch.

16 /20

308 (2e Generation) II 1.2 PURETECH S&S 110 ACTIVE (2015)

Par j-m le 20/11/2023

Le gros plus de cette voiture est le plaisir de la conduite. On sent immédiatement la route. Question confort, on reste dans le peugeot pur jus, donc le top des véhicules en ce domaine. Evidemment, on en a beaucoup parlé, le hic est le moteur pure-tech 1,2. Je suis tombé en panne sur l'autoroute des vacances et, même si peugeot a pris en charge le remplacement du moteur, vacances gâchées et tracas. Le souci est cette courroie de distribution qui trempe dans l'huile donc, éviter à tout prix ce moteur s'il garnit encore la voiture. Question fiabilité, pour le reste, pas grand chose si ce n'est les avertissements de l'ordinateur de bord pour se rendre chez son garagiste et quelque fois, pour rien...Consommation: 6,5 litres et je ne fais que des petits trajets. Je descends à 6,2 en trajets un peu plus longs et moins de 6 litres sur autoroute mais en ne dépassant pas les 120.

Voir tous les avis Peugeot 308 (2e Generation)

Essais Peugeot 308 (2e Generation)

Voir tous les essais Peugeot 308 (2e Generation)

Forum Peugeot 308 (2e Generation)

Aller sur le forum Peugeot 308 (2e Generation)