Yamaha mise sur la voiture électrique en tant que motoriste

Yamaha avait définitivement abandonné toute velléité de développement d'une voiture il y a déjà deux ans. En 2019, le constructeur spécialisé dans de nombreux domaines (motos, marine, électronique) ne souhaitait pas donner de suite à l'étonnante Sports Ride, une petite sportive ludique et légère.

Mais cela ne veut pas dire que Yamaha ne peut pas intégrer l'automobile, sous une autre forme : en tant que motoriste. Yamaha fournit des moteurs depuis bien longtemps, aussi bien en compétition que dans la production de voitures de série. On se souvient notamment du V8 du premier Volvo XC90, fourni par le japonais.

Transition écologique oblige, il n'est plus question de travailler sur des blocs thermiques pour l'industrie auto. Yamaha dévoile un moteur électrique synchrone à aimants permanents destiné aux véhicules zéro émission. Sa particularité : il développe 475 ch, ce qui en fait un des moteurs les plus puissants du moment. Dans un souci de place et de facilité d'intégration, ce nouveau moteur est en fait intégré dans une unité compacte, comprenant le convertisseur et la transmission.

Pour un constructeur intéressé, il n'y aurait alors qu'à mettre en place un ou plusieurs composants "tout en un" Yamaha. Pour le constructeur japonais, le marché potentiel est grand, d'autant plus qu'il mise aussi sur la mobilité électrique à moto avec de petits moteurs.