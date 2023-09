ZFE : la grande reculade continue

Prévue pour entrer en vigueur en 2025, la ZFE (Zone à faibles émissions) de Bordeaux est remise à plus tard. À beaucoup plus tard.

Encouragé par un rapport du Sénat publié il y a quelques mois, puis par le comité ministériel, qui a sérieusement revu à la baisse les objectifs des ZFE, le président de Bordeaux Métropole et maire de Mérignac, commune limitrophe de la capitale girondine, Alain Anziani a décidé de reporter la mise en place de la ZFE de Bordeaux à 2030 : « la pollution due à la voiture n'est pas aussi considérable qu'on le pensait » a-t-il affirmé ce mardi en conférence de presse.

Hautement impopulaires : 86 % des particuliers et 79 % des professionnels se disent « plutôt ou tout à fait opposés » à leur déploiement, les ZFE se voient régulièrement rognées de leurs mesures les plus strictes et contraignantes pour les automobilistes.

D’ici le 1er janvier 2025, seules cinq agglomérations sont encore concernées par la mise en place d’une ZFE : Paris, Lyon, Marseille, Rouen et Strasbourg, alors que dans de nombreuses autres métropoles, l’amélioration de la qualité de l’air est mise en avant pour justifier du report de la mise en place de la ZFE prévue, et classer ces zones en « territoires de vigilance » dont la seule obligation d’ici 2025 est d’interdire les véhicules immatriculés avant 1997 et non classés Crit’Air. 37 agglomérations de plus de 150 000 habitants sont concernées et pourraient ainsi remettre à 2030, au mieux, la mise en place de ces zones dont ni les politiques au pouvoir ni les usagers de la route ne semblent vouloir.

Dorénavant, c’est tout le principe de ces zones à faibles émissions tel qu’il a été initialement pensé qui pourrait être remis en question.